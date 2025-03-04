Довідкові матеріали з НМТ: як з ними працювати випускнику
- У НМТ-2025 випускникам будуть доступні довідкові матеріали з математики, фізики та хімії.
- Рекомендується ознайомитися з матеріалами заздалегідь та тренуватися на тестах попередніх років для ефективної підготовки.
У НМТ-2025 з предметів математика, фізика та хімія доступні довідкові матеріали. Що про них треба знати випускнику.
Для випускників, які будуть складати НМТ у 2025 році, організатори підготували довідкові матеріали з деяких предметів. Як ними користуватися розповідає 24 Канал, посилаючись на УЦОЯО.
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З яких предметів пропонують довідкові матеріали
Для цьогорічних випускників при складанні НМТ будуть доступні довідкові матеріали з таких предметів як математика, фізика та хімія.
Довідкові матеріали – це формули з фізики та математики. З хімії пропонують:
- періодичну систему хімічних елементів;
- Таблиця "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 °C";
- таблиця "Ряд активності металів".
Завдання з математики / скриншот відеоконференції УЦОЯО
Довідкові матеріали розміщені у програмі та будуть відкриватися в окремій вкладці. Вони не будуть надані у друкованому вигляді! Це лише допоміжні матеріали, щоб підтримати випускника. Якщо ви добре оперуєте формулами, то довідковими матеріалами користуватися не обов'язково.
Організатори радять з довідковими матеріалами познайомитися завчасно, щоб спланувати тактику роботи з ними.
З досвіду попередніх років відомо, недоцільно перестрибувати кожного разу на додаткові матеріали, якщо у вас виникають сумніви. Краще розв'язувати завдання на чернетці, підглядаючи у довідкові матеріали. Лише потім вносити відповідь до тесту.
Щоб потренуватися, варто скористатися тестами попередніх років на різноманітних ресурсах та тренажерах.
Ресурси для підготовки / скриншот відеоконференції УЦОЯО
Не втрачайте час та практикуйтеся!