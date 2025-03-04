Довідкові матеріали з НМТ: як з ними працювати випускнику

У НМТ-2025 з предметів математика, фізика та хімія доступні довідкові матеріали. Що про них треба знати випускнику.

Для випускників, які будуть складати НМТ у 2025 році, організатори підготували довідкові матеріали з деяких предметів. Як ними користуватися розповідає 24 Канал, посилаючись на УЦОЯО.

Дивіться також Які теми повторити перед НМТ та як це зробити ефективно

З яких предметів пропонують довідкові матеріали

Для цьогорічних випускників при складанні НМТ будуть доступні довідкові матеріали з таких предметів як математика, фізика та хімія.

Довідкові матеріали – це формули з фізики та математики. З хімії пропонують:

періодичну систему хімічних елементів;

Таблиця "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 °C";

таблиця "Ряд активності металів".

Завдання з математики / скриншот відеоконференції УЦОЯО

Довідкові матеріали розміщені у програмі та будуть відкриватися в окремій вкладці. Вони не будуть надані у друкованому вигляді! Це лише допоміжні матеріали, щоб підтримати випускника. Якщо ви добре оперуєте формулами, то довідковими матеріалами користуватися не обов'язково.

Організатори радять з довідковими матеріалами познайомитися завчасно, щоб спланувати тактику роботи з ними.

З досвіду попередніх років відомо, недоцільно перестрибувати кожного разу на додаткові матеріали, якщо у вас виникають сумніви. Краще розв'язувати завдання на чернетці, підглядаючи у довідкові матеріали. Лише потім вносити відповідь до тесту.

Щоб потренуватися, варто скористатися тестами попередніх років на різноманітних ресурсах та тренажерах.

Ресурси для підготовки / скриншот відеоконференції УЦОЯО

Не втрачайте час та практикуйтеся!