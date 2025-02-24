Треба встигнути: коли призупинятимуть допуск учасників мультитесту до ТЕЦ

Учасникам цьогорічного національного мультипредметного тесту варто пам'ятати, що запізнюватися на тестування вони не можуть. В іншому разі їх не допустять до екзаменаційних центрів.

А це означатиме, що НМТ у 2025 році такі учасники скласти не зможуть. Відповідну норму містить оновлений Порядок проведення національного мультитесту. Він набуде чинності найближчим часом, зазначає 24 Канал.

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Коли припинятимуть доступ до екзаменаційних центрів

Що важливо, допуск до ТЕЦ припинятимуть за 5 хвилин до початку іспиту.

Час початку національного мультитесту вкажуть у персональних кабінетах вступників та запрошеннях для участі в НМТ. Їх розміщують в е-кабінеті за 10 днів до початку основної та за 3 дні до початку додаткової сесії.

Зауважимо, що час початку тестування є однаковим для всіх екзаменаційних центрів. Виняток – ті центри, які розташовані на територіях, на яких порядок обчислення часу відрізняється від київського часу більш ніж на 3 години.

При цьому учасникам варто пам'ятати, що допуск до екзаменаційних аудиторій припинятимуть одразу після початку першого та другого етапу тестування.

Час початку другого етапу тестування після 20-хвилинної перерви учасникам повідомить старший інструктор одразу після завершення першого етапу тестування в аудиторії.

Зауважимо, що раніше допуск до екзаменаційних центрів припиняли за 10 хвилин до початку тестування.

Учасники, які запізнились до екзаменаційного центру, втрачають можливість скласти мультитест у 2025 році. Відповідно цьогоріч вступити до українських закладів вищої освіти вони не зможуть.

Нагадаємо, що в Українському центрі оцінювання якості освіти наголошували, що з міркувань безпеки не публікуватимуть інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ,

– наголошують в УЦОЯО.

Ознайомитись з основними датами цьогорічного національного мультитесту ви можете за посиланням.