Коли учасники НМТ отримають запрошення на тестування

Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту у 2025 році зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні вже невдовзі. Встигнути треба з 4 до 7 травня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Запрошення будуть у персональних кабінетах учасників НМТ.

Дивіться також Який предмет найпопулярніший серед учасників НМТ 2025 року

Які дані містить запрошення на НМТ

Запрошення міститиме інформацію про дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме мультитест.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування вкажуть за київським часом.

Для вступників, які складатимуть НМТ за кордоном, час вкажуть відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований екзаменаційний центр.

В УЦОЯО при цьому наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Не варто її розголошувати іншим.

З міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ,

– повідомили в УЦОЯО.

Також учасникам рекомендують завчасно ознайомитися із запрошенням, аби спланувати день тестування і прокласти маршрут до місця проведення НМТ. Тих, хто запізниться, не допустять до екзаменаційного центру незалежно від причини.