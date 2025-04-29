Коли учасники НМТ отримають запрошення на тестування
- Учасники основної сесії НМТ у 2025 році можуть завантажити запрошення на тестування з 4 до 7 травня у своїх персональних кабінетах.
- Запрошення міститиме дату, час та адресу екзаменаційного центру.
- Інформація про місце є конфіденційною і не підлягає розголошенню.
Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту у 2025 році зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні вже невдовзі. Встигнути треба з 4 до 7 травня.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Запрошення будуть у персональних кабінетах учасників НМТ.
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Які дані містить запрошення на НМТ
Запрошення міститиме інформацію про дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме мультитест.
Для учасників, які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування вкажуть за київським часом.
Для вступників, які складатимуть НМТ за кордоном, час вкажуть відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований екзаменаційний центр.
В УЦОЯО при цьому наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Не варто її розголошувати іншим.
З міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ,
– повідомили в УЦОЯО.
Також учасникам рекомендують завчасно ознайомитися із запрошенням, аби спланувати день тестування і прокласти маршрут до місця проведення НМТ. Тих, хто запізниться, не допустять до екзаменаційного центру незалежно від причини.
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