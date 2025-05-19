Не вдалося скласти НМТ під час основної сесії: що робити

Зареєстровані учасники НМТ, які з поважних причин не взяли участі в основній сесії, все ж зможуть пройти тестування. Другий шанс вони отримають під час додаткової сесії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Про яких учасників мовиться та як не втратити шанс, розповідаємо далі.

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Учасники, які не взяли участь в основній сесії з поважних причин

Учасники, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин, протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь, можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював їх реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. А також – один із документів, де відображені факти й обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях.

Якщо через певні обставини учаснику / учасниці необхідно змінити місце проходження тестування – він / вона може зазначити в заяві населений пункт в Україні, де перебуватиме під час проведення додаткових сесій, або країну і населений пункт за кордоном, де бажає пройти НМТ під час додаткових сесій, відмінний від того, який указав / указала під час реєстрації для участі в основних сесіях.

До слова, УЦОЯО також надав зразки заяв для участі в додатковій сесії в Україні та за кодоном.

Заяву та відповідні документи такий учасник / така учасниця також має подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який реєстрував його / її для участі в основних сесіях НМТ, протягом трьох робочих днів з дня проведення сесії НМТ в один із таких способів:

за допомогою поштового зв'язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);

електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Учасники, які брали участь, але не змогли пройти або завершити тестування

Також подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через причини, на які не могли вплинути. З-поміж таких причин:

різке погіршення їхнього стану здоров'я;

виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я учасників НМТ;

дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Такі учасники / учасниці подають заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій до відповідного регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з ТЕЦ (через відповідального за ТЕЦ) або самостійно протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.