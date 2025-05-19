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Освіта Освіта в Україні Не вдалося скласти НМТ під час основної сесії: що робити
19 травня, 17:56
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Не вдалося скласти НМТ під час основної сесії: що робити

Марія Волошин
Основні тези
  • Учасники НМТ-2025, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин, можуть подати заяву для участі в додатковій сесії протягом трьох днів після тестування.
  • Учасники, які брали участь в основній сесії, але не змогли завершити тестування, також можуть подати документи для додаткової сесії через певні обставини.

Зареєстровані учасники НМТ, які з поважних причин не взяли участі в основній сесії, все ж зможуть пройти тестування. Другий шанс вони отримають під час додаткової сесії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Про яких учасників мовиться та як не втратити шанс, розповідаємо далі.

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Учасники, які не взяли участь в основній сесії з поважних причин 

Учасники, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин, протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь, можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював їх реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. А також – один із документів, де відображені факти й обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях.

Якщо через певні обставини учаснику / учасниці необхідно змінити місце проходження тестування – він / вона може зазначити в заяві населений пункт в Україні, де перебуватиме під час проведення додаткових сесій, або країну і населений пункт за кордоном, де бажає пройти НМТ під час додаткових сесій, відмінний від того, який указав / указала під час реєстрації для участі в основних сесіях.

До слова, УЦОЯО також надав зразки заяв для участі в додатковій сесії в Україні та за кодоном

Заяву та відповідні документи такий учасник / така учасниця також має подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який реєстрував його / її для участі в основних сесіях НМТ, протягом трьох робочих днів з дня проведення сесії НМТ в один із таких способів:

  • за допомогою поштового зв'язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
  • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
  • особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Учасники, які брали участь, але не змогли пройти або завершити тестування

Також подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через причини, на які не могли вплинути. З-поміж таких причин:

  • різке погіршення їхнього стану здоров'я;
  • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я учасників НМТ;
  • дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Такі учасники / учасниці подають заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій до відповідного регіонального центру в день проведення НМТ до моменту виходу з ТЕЦ (через відповідального за ТЕЦ) або самостійно протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

До слова, тут зразки заяв для участі в додатковій сесії в Україні та за кордоном.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях таких учасників / учасниць ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Учасників / учасниць допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання їхніх результатів НМТ.
Розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.