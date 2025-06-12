"Дітей доводять до сліз": учитель розповів, з якими викликами стикаються учасники НМТ

Учитель Руслан Циганков вирішив скласти НМТ, аби продемонструвати реалії, в яких проходять перевірку знань випускники. До іспиту педагог не готувався, просто хотів глянути на процес.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на розповідь вчителя. День тестування йому випав на 9 червня, у ніч на яке у Києві лунала затяжна повітряна тривога.

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Як Руслан Циганков складав НМТ

Педагог каже, що спав дуже мало, ледь не запізнився на іспит, на який добирався, коли ще не оголосили відбій.

Чому під час повітряної тривоги все одно діти мають доїхати, хоча повітряна тривога? Вони мають бути в укритті. Але, якщо вони не приїдуть, їх просто не допустять до іспиту,

– наголошує Циганков.

Доки вчитель їхав на іспит, оголосили відбій. Іспит складали в кабінеті. Учасників перед запуском в аудиторію перевіряли, була присутня поліція. При цьому він не розуміє, чому в Україні так суворо ставляться до академічної доброчесності учнів, які складають іспити, а з депутатами – зовсім інша історія.

Була всю ніч тривога. Діти не виспані. Приходимо – перевіряє поліція, у всіх стрес,

– каже педагог.

Невдовзі після початку іспиту знову пролунала тривога. Всі спустились в укриття. Спілкуватися між собою учасникам заборонено.

В укритті учасники НМТ сиділи близько пів години. Опісля тестування продовжили. Учитель нагадав, що іспит триває чотири години. У межах двох годин учасники проходять перевірку знань з двох предметів.

Перша частина іспиту минула нормально. Далі учасники пішли на 20-хвилинну перерву. Спілкуватися не можна було, телефони не видавали. Можна було просто ходити або сидіти.

Коли почалась 3, 4-та година, вже було дуже важко. Було дуже спекотно. Невиспаність. Тоді якась дитина взагалі почала плакати. Але я не озирався, я просто почув, що хтось починає плакати. Їй допомогли. Це просто жесть. Дітей доводять до сліз,

– зазначив Циганков.

Руслан Циганков розповідає, як складав НМТ-2025: відео

Він зізнався, що безсонна ніч "не минула даремно".

І під час уже четвертої години я розумію, що засинаю. У мене вже немає ні енергії, ні сили, ні ентузіазму. Я просто дивлюсь на екран – і в мене все розпливається. Я не розумію, що я читаю. У мене голова вже кипить. Я заснув,

– зізнався вчитель.

Він додав, що через певний час до нього підійшов екзаменатор і запитав, чи з ним усе добре.

Без підготовки мій середній бал – 150. І я, звичайно, не дуже задоволений цим балом. Але я не сильно і старався. Але діти через тривоги, через невиспаність, через оцей весь стрес, там ще поліція… Чотири години ви пишете… За вами йде слідкування… І це все проходить дитина в 17 років,

– дивується Циганков.

Він згадав, як сам складав ЗНО. Але наголосив: тоді іспит тривав півтори години і між іспитами був певний часовий проміжок. А зараз учні протягом одного дня складають чотири предмети. Тому організатори, наголошує педагог, повинні оптимізувати цей процес.

Руслан Циганков розповідає, як складав НМТ-2025: відео

Раніше ми писали, чи може випускник скласти НМТ в інший день, якщо не спав через обстріл.