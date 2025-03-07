Який важливий документ для НМТ-2025 мають надати ті, хто вчиться за кордоном

Чимало школярів, які цьогоріч будуть складати НМТ-2025, навчалися закордоном та в Україні дистанційно. Що потрібно знати таким випускникам, щоб складати мультитест?

Цього року частина учасників НМТ-2025 будуть складати його закордоном. Що потрібно знати випускнику, який навчався за кордоном, пише 24 Канал, посилаючись на відеоконференцію УЦОЯО.

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Якщо ви випускник закордонної школи

Для участі у НМТ-2025 року випускнику закордонної школи потрібно для реєстрації, подати не лише необхідний пакет документів, а довідку, яка підтверджує, що він навчається у школі.

Це можуть бути документи української школи, якщо ви паралельно навчалися дистанційно, чи довідка зі школи тієї країни де ви проживаєте.

Довідка має підтвердити, що ви здобуваєте аналог повної загальної середньої освіти у цей рік. Але вона має бути перекладена українською мовою. Переклад має здійснюватися професійно, установою, яка має на це право і може засвідчити його нотаріально.

Формат довідки затверджений і з ним можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

Саме цей документ ви завантажите під час реєстрації на НМТ. Важливо не забути вказати, що ви навчаєтеся у закордонному закладі освіти.

Учасники НМТ, які перебувають закордоном / скриншот УЦОЯО

У 2025 році складати НМТ можна у 27 країнах світу й у 9 – для додаткової сесії мультипредметного тесту. Учасники можуть обрати країну у якій проживають, чи якщо її немає у переліку, найближчу.

У яких країнах можна складати НМТ-2025 / скриншот УЦОЯО

УЦОЯО створює умови для того, щоб українці з різних куточків світу могли здобувати освіту та скласти тест.