Які мінімальні бали для вступу на бюджет треба набрати на НМТ

2025 року, як і цьогоріч, вступникам для того, аби стати студентами вишів, треба буде подати результати національного мультитесту. Він міститиме тести з чотирьох предметів.

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти наступного року для усіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі буде визначати виш у своїх Правилах прийому. Про це інформує 24 Канал.

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Які мінімальні бали для вступу на бюджет у 2025 році

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міністерство освіти встановить вагові коефіцієнти.

Для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" галузі знань "Охорона здоров'я", спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути меншим ніж 150 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 130 балів. Ця вимога не стосуватиметься дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році