Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Коли буде НМТ у 2025 році
Вступні іспити до вишів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання відбуватимуться з 14 травня до 25 липня.
Під час іспиту учасник виконуватиме тести з 4 предметів. Три будуть обов'язковими для всіх вступників:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Четвертий предмет можна буде обрати самостійно з переліку таких предметів:
- українська література;
- географія;
- біологія;
- хімія;
- фізика;
- іноземна мова.
Формат НМТ залишається незмінним: спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики, а після 20-хвилинної перерви продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.
- Нагадаємо, що МОН України оприлюднило умови вступу до вишів на 2025 рік. Деталі читайте за посиланням.