Які нововведення чекають на учасників НМТ-2025

Цьогоріч учасникам національного мультитесту варто очікувати на певні нововведення. Зміни, зокрема, стосуватимуться складання історії України.

Відповідний тест охоплюватиме всі теми, передбачені програмою. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, зазначає 24 Канал.

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Які зміни будуть цьогоріч на НМТ

Вакуленко розповіла, що зміст та структура тестів – абсолютно аналогічні. Виняток лише – тест з історії України.

Там, на відміну від попередніх років, охоплюють завдання усі питання, усі теми, які передбачені відповідною програмою. Раніше ми обмежували ці теми або сучасною історією, а в останній рік це була історія від Богдана Хмельницького та далі,

– уточнила вона.

І додала, що НМТ цьогоріч за своїм змістом та структурою не буде відрізнятися від торішнього мультитесту.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Очільниця УЦОЯО додала, що тестування майже повністю повторює історію минулого року.

Це чотири предмети, які потрібно скласти впродовж чотирьох годин. Між першим та другим блоками, тобто тестуваннями із двох предметів, а це – українська, математика, історія України та предмет на вибір, є 20-хвилинна перерва,

– резюмувала вона.

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