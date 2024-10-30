"Мали б рухатися до 5": скільки і які предмети будуть на НМТ-2025

У 2025 році знання учасників національного мультипредметного тесту перевірятимуть з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими і один – на вибір.

Про це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Які предмети будуть на НМТ у 2025 році

Вступні іспити до вишів наступного року проводитимуть у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ) на комп'ютері.

Як і торік, НМТ міститиме три обов'язкові предмети й один предмет на вибір.

Обов'язковими будуть такі:

Українська мова;

Математика;

Історія України.

Предмет на вибір можна буде обрати з таких:

Іноземна мова;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія;

Українська література.

Також розширять переліку тем з історії України. Відтепер потрібно знати матеріал, починаючи з перших розділів програми.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи планували змінити кількість предметів

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький при цьому зазначив, що триватиме тестування 4 години + перерва між блоками.

Якби не війна, ми мали б рухатися в сторону 5 предметів випускного ДПА у формі ЗНО (як у Польщі). Але в умовах повномасштабної війни, коли ми вимушені проводити ЗНО у формі НМТ, Міністерство освіти і науки України розглядає лише формат 3+1 (3 обов'язкові предмети + 1 на вибір),

– заявив він.

Посадовець при цьому додав, що система вступу зрозуміла і відпрацьована. Очевидно, хотіли б повернутися до повноцінного ЗНО (окремі іспити з предметів), але поки триває повномасштабна війна, це неможливо, бо небезпечно.