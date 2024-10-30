"Должны были бы двигаться к 5": сколько и какие предметы будут на НМТ-2025
В 2025 году знания участников национального мультипредметного теста будут проверять по четырем предметам. Три будут обязательными и один – на выбор.
Об этом указано в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", который приняла Верховная Рада, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
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Какие предметы будут на НМТ в 2025 году
Вступительные экзамены в вузы в следующем году будут проводить в формате национального мультипредметного теста (НМТ) на компьютере.
Как и в прошлом году, НМТ будет содержать три обязательных предмета и один предмет на выбор.
Обязательными будут следующие:
- Украинский язык;
- Математика;
- История Украины.
Предмет на выбор можно будет выбрать из таких:
- Иностранный язык;
- Биология;
- География;
- Физика;
- Химия;
- Украинская литература.
Также расширят перечень тем по истории Украины. Отныне нужно знать материал, начиная с первых разделов программы.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Планировали ли изменить количество предметов
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий при этом отметил, что продлится тестирование 4 часа + перерыв между блоками.
Если бы не война, мы должны были бы двигаться в сторону 5 предметов выпускного ГИА в форме ВНО (как в Польше). Но в условиях полномасштабной войны, когда мы вынуждены проводить ВНО в форме НМТ, Министерство образования и науки Украины рассматривает только формат 3+1 (3 обязательных предмета + 1 на выбор),
– заявил он.
Чиновник при этом добавил, что система поступления понятна и отработана. Очевидно, хотели бы вернуться к полноценному ВНО (отдельные экзамены по предметам), но пока продолжается полномасштабная война, это невозможно, потому что опасно.