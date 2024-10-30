Про це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
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Які предмети будуть на НМТ у 2025 році
Вступні іспити до вишів наступного року проводитимуть у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ) на комп'ютері.
Як і торік, НМТ міститиме три обов'язкові предмети й один предмет на вибір.
Обов'язковими будуть такі:
- Українська мова;
- Математика;
- Історія України.
Предмет на вибір можна буде обрати з таких:
- Іноземна мова;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія;
- Українська література.
Також розширять переліку тем з історії України. Відтепер потрібно знати матеріал, починаючи з перших розділів програми.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Чи планували змінити кількість предметів
Заступник міністра освіти і науки України Михайл Винницький при цьому зазначив, що триватиме тестування 4 години + перерва між блоками.
Якби не війна, ми мали б рухатися в сторону 5 предметів випускного ДПА у формі ЗНО (як у Польщі). Але в умовах повномасштабної війни, коли ми вимушені проводити ЗНО у формі НМТ, Міністерство освіти і науки України розглядає лише формат 3+1 (3 обов'язкові предмети + 1 на вибір),
– заявив він.
Посадовець при цьому додав, що система вступу зрозуміла і відпрацьована. Очевидно, хотіли б повернутися до повноцінного ЗНО (окремі іспити з предметів), але поки триває повномасштабна війна, це неможливо, бо небезпечно.