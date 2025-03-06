Які предмети на НМТ-2025 є обов'язковими: що треба знати випускнику

УЦОЯО визначив предмети для НМТ та кількість завдань до кожного з них. Які ж предмети цьогоріч є обов'язковими для вступників.

НМТ-2025 буде складатися з 4 предметів, 3 з яких – обов'язкові для усіх. Що чекає випускників на цьогорічному мультитесті розповідає 24 Канал, посилаючись на відеоконференцію УЦОЯО.

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Які обов'язкові предмети на НМТ-2025

У 2025 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест з 4 предметів. Обов'язковими для усіх є українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет за вибором випускника, вибрати можна з 6 предметів, а іноземну мову за бажанням – англійську, німецьку, французьку чи іспанську.

Щодо обов'язкових предметів, то українська мова та математика згруповані в один блок часу, на який виділено 2 години.

Цьогоріч з української мови буде 30 завдань:

25 з вибором однієї правильної відповіді;

5 на встановлення відповідності ("логічні пари").

При встановленні логічних пар можна отримати від 0 до 4 балів за завдання.

Максимальну кількість балів, яку можна набрати з предмета – 45.

Є умовно вигідні, і умовно не вигідні завдання. І випускникам варто визначити, які завдання варто обов'язково виконати, щоб пройти поріг у 15%.

Українська мова / скриншот УЦОЯО

Наступний обов'язковий предмет – математика, у якому заплановано 22 завдання:

15 з вибором однієї правильної відповіді (0 – 1 бал),

3 на встановлення відповідності ("логічні пари") (0 – 3 бали);

4 з короткою відповіддю (0 – 2 бали).

Максимальну кількість балів, яку може набрати учасник НМТ з цього предмету – 32.

Крім того, для учасників будуть доступні довідкові матеріали в електронному вигляді та чернетки.

Математика / скриншот УЦОЯО

Третім обов'язковим предметом є історія України. Для цього предмету визначено 30 завдань:

20 з вибором однієї правильної відповіді (0 – 1 бал);

4 на встановлення відповідності (0 – 4 бали);

3 на встановлення правильної послідовності (0 – 3 бали);

3 з вибором 3-х правильних відповідей з 7 (0 – 3 бали).

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 54.

Важливо, що цього року розширено зміст тем, у порівнянні з минулим – а саме при підготовці до НМТ готуватися треба до усіх тем з історії України.

Історія України / скриншот УЦОЯО

Організатори наголошують, що при виконанні завдань, обов'язково зберігати свої відповіді. Щоб не втрати їх за умови якихось технічних збоїв. Ви ще зможете змінити відповіді в одному часовому блоці під час самоперевірки.