Днями в Україні оприлюднили результати національного мультипредметного тесту 2025 року. Свої результати отримали майже 290 тисяч учасників НМТ.

Майже 79% – цьогорічні випускники шкіл. Про це свідчать підсумки цьогорічного НМТ, які оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти, зазначає 24 Канал.

Які результати НМТ у межах областей?

Пороговий бал хоча б з одного предмета не подолали 13,5% тих учасників тестування. Найбільше – з математики (11,9%) та фізики (10,5%).

Три учасники склали тестування на 800 максимальних балів. 31 учасник здобув 600 балів (склав три предмети на 200 балів).

Також 252 учасники здобули 400 балів (два предмети на 200 балів). Понад 2400 учасників цьогорічного НМТ отримали 200 балів з одного предмета.

Кількість випускників, які набрали по 200 балів з НМТ-2025, у межах областей та столиці України така:

Київ – 568

Львівська область – 354;

Одеська область – 143;

Київська область –119;

Дніпропетровська область – 115;

Харківська область – 99;

Івано-франківська область – 94;

Вінницька область – 91;

Волинська область – 79;

Рівненська область – 75;

Житомирська область – 73;

Сумська область – 68;

Хмельницька область – 64;

Тернопільська область – 63;

Полтавська область – 62;

Закарпатська область – 53;

Запорізька область – 49;

Чернівецька область – 49;

Черкаська область – 42;

Чернігівська область – 42;

Кіровоградська область – 36;

Миколаївська область – 28;

Донецька область – 26;

Херсонська область – 16;

Луганська область – 3.

Що відомо про НМТ-2025?