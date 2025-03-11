Шанс отримають не всі: чи можна буде перескласти НМТ у 2025 році

Через два місяці стартує національний мультипредметний тест у 2025 році. Чимало учасників цікавить, чи можна буде перескласти тестування.

Деталі розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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Чи можна буде перескласти мультитест

Вакуленко розповіла: якщо результат учасника анулювали через порушення ним процедур тестування, то він не зможе взяти участь у додатковій сесії. Якщо учасник отримав незадовільний результат, теж не зможе перескласти тестування.

Однак якщо вступник не зміг отримати фінальний бал з поважних причин, він зможе прийти на додаткову сесію. Поважними, до прикладу, є такі причини: довготривала повітряна тривога, погане самопочуття в тимчасовому екзаменаційному центрі, технічні проблеми, які не змогли вирішити, інші форс-мажорні обставини,

– уточнила очільниця Центру.

І додала: якщо це трапилося прямо в пункті, то потрібно написати заяву на місці.

Вакуленко при цьому наголосила: якщо учасник не зміг прийти в екзаменаційний центр, упродовж трьох днів він має подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. До неї треба додати документи, які підтверджують причину пропуску НМТ. Фахівці опрацюють ці документи. Участь у додатковій сесії для учасника можлива у разі їхнього схвального рішення.

Звичайне запізнення – не поважна причина. Але якщо учасник запізнився через те, що виїжджав з тимчасово окупованої території, – поважна. Для тих, хто перебуває за кордоном, важливо заздалегідь ознайомитися з тим, як у країні працює транспорт і куди треба їхати,

– зазначила директорка УЦОЯО.