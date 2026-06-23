Результати НМТ-2026 уже доступні: де можна подивитися

Закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Перші результати іспитів уже можна подивитися.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Де можна подивитися бали НМТ?

В УЦОЯО повідомили, що усі учні, які брали участь в основних сесіях НМТ 8 і 9 червня, можуть уже дізнатися свої офіційні результати.

Інформація розміщена у персональних кабінетах. У вкладці "Результат НМТ-2026" можна сформувати картку учасника, необхідну для вступу до вишів, а також завантажити результати з окремих предметів.

Учасники ж та учасниці основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня,

– зазначили в УЦОЯО.

Також для тих, кому потрібен оригінал документа для вступу до закордонних вишів, витяг з результатів НМТ можна буде замовити після того, як усі учасники отримають свої результати. Для вступу до закладів вищої освіти України цей документ не потрібен.

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Студенти, які набрали понад 185 балів з кожного предмета на НМТ, можуть отримати стипендію. Вона призначена для тих, хто вступатиме до українських вишів.

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту виплачуватиме стипендію студентам у розмірі 10 000 гривень протягом року кожного місяця.

Також основна сесія іспитів стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що цьогорічний НМТ не містить завдань, яких не було в шкільній програмі.