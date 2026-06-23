Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

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Где можно посмотреть баллы НМТ?

В УЦОЯО сообщили, что все учащиеся, принимавшие участие в основных сессиях НМТ 8 и 9 июня, уже могут узнать свои официальные результаты.

Информация размещена в личных кабинетах. Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно сформировать карточку участника, необходимую для поступления в вузы, а также скачать результаты по отдельным предметам.

Участники и участницы основных сессий НМТ, которые сдавали тестирование после 30 мая, получат свои результаты в личных кабинетах до 3 июля,

– отметили в УЦОЯО.

Также для тех, кому нужен оригинал документа для поступления в зарубежные вузы, выписку из результатов НМТ можно будет заказать после того, как все участники получат свои результаты. Для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется.

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Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию. Она предназначена для тех, кто будет поступать в украинские вузы.

Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта будет выплачивать студентам стипендию в размере 10 000 гривен ежемесячно в течение года.

Также основная сессия экзаменов стартовала 20 мая и продлится до 25 июня. Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в этом году НМТ не содержит заданий, которых не было в школьной программе.