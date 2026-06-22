В частности, о заданиях. Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью "24 Каналу", были ли на экзамене задания, не предусмотренные школьной программой.

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Содержит ли НМТ задания, которых не было в школьной программе

Вакуленко рассказала, что НМТ этого года не содержит заданий, которых не было в школьной программе.

И это очень просто проверить. Например, взять две аналогичные подборки, которые мы публикуем, проверить каждый пункт, каждое задание. Все задания соответствуют программам ВНО,

– отмечает она.

И добавляет, что эти программы ВНО были разработаны ещё в 2018–2019 годах, и они соответствуют учебным программам.

В то же время я осознаю, что некоторые темы ученики могли в этих условиях не изучить в школе из-за того, что, например, долго находились в укрытиях, поэтому их пропустили. Но когда мы говорим о поступлении в вуз, то должны понимать, что такие темы нужно наверстать самостоятельно,

– говорит руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Были ли на НМТ каверзные вопросы

Вакуленко говорит, что на НМТ нет каверзных вопросов. Вопросы соответствуют учебной программе.

В целом я понимаю, что любой вопрос, на который сложно сразу найти ответ, выглядит как каверзный,

– отмечает она.

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Что известно о НМТ в 2026 году?