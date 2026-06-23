Об этом сообщили в государственном предприятии "ИНФОРЕСУРС".

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Как действовать, если в документах обнаружили ошибку?

При регистрации электронных кабинетов абитуриенты нередко сталкиваются с проблемой, когда данные в аттестате или дипломе не совпадают с информацией в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО).

Чтобы избежать проблем и не пропустить приемную кампанию, есть два варианта действий:

Обратиться в учебное заведение, выдавшее документ, оперативно получить исправленный аттестат/диплом и уже с ним зарегистрировать кабинет. Создать личный кабинет с имеющейся ошибкой, а замену документа осуществить уже после зачисления в вуз. Эта опция была введена специально на основании официального письма МОН № 1/12181-26, чтобы длительная процедура перевыпуска документов не помешала поступлению.

Если абитуриент выбирает второй вариант, алгоритм действий зависит от характера неточности.

Ошибка в дате рождения

Абитуриент может подать запрос на исправление данных двумя способами:

Способ 1. По электронной почте: отправить письмо на адрес vstup@inforesurs.gov.ua. В теме письма обязательно указать: "Ошибка при регистрации". К письму необходимо приложить качественные фотографии или скан-копии:

документа об образовании (где четко видны ФИО, серия, номер и дата выдачи); паспорта (для ID-карты – с указанием срока действия);

идентификационного кода (РНОКПП);

скриншота ошибки с экрана компьютера; ваш контактный номер телефона.

Способ 2. Через университет: обратиться лично с оригиналами документов в приемную комиссию любого учреждения высшего или профессионального предвысшего образования. Сотрудники комиссии самостоятельно составят официальное обращение к администратору ЕДЕБО для исправления ошибки в базе.

Ошибка в фамилии, имени или отчестве

Для исправления неправильно указанного имени или фамилии алгоритм схож, но имеет свои особенности синхронизации базы:

Вариант 1: Обратиться в приемную комиссию любого колледжа или университета. Специалисты создадут новую карточку физического лица в ЕДЕБО или прикрепят ваш документ с ошибкой к уже существующему профилю.

Вариант 2: Отправить пакет документов (паспорт, ИНН, документ об образовании, скриншот ошибки и номер телефона) на электронный адрес vstup@inforesurs.gov.ua с темой письма "Ошибка при регистрации". Как только администраторы внесут соответствующие технические корректировки в систему, электронный кабинет абитуриента успешно зарегистрируется.

Возможность подавать заявления с ошибкой в ФИО или дате рождения является временным компромиссом для удобства абитуриентов. Заменить документ об образовании, содержащий ошибки, и получить его официальный дубликат абитуриент обязан до 1 ноября 2026 года.

Кстати, начинать процедуру замены документа в учебном заведении стоит только после того, как вас официально зачислят на обучение.

Напомним, вступительная кампания в украинские вузы в 2026 году официально стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов. Подача заявлений на поступление начнется 19 июля и продлится до 1 августа.