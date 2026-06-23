Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Им не обязательно сдавать национальный мультипредметный тест для поступления.

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Действуют ли упрощенные условия поступления для лиц из ТОТ?

Поступление для лиц из ВОТ возможно по результатам собеседования в учебном заведении по соответствующим предметам.

Если выезд из ТОТ состоялся после 1 октября 2025 года или абитуриент до сих пор находится на временно оккупированной территории – поступление возможно без сдачи НМТ,

– отмечают в ведомстве.

Для тех, кто выехал раньше, необходимы результаты теста. Однако действует специальный механизм — квота-2.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Что такое квота-2?

Квота-2 предусматривает отдельный конкурс на бюджетные места для абитуриентов из ВОТ и территорий активных боевых действий. В большинстве вузов она составляет 10% бюджетных мест (но не менее одного места). А для перемещенных университетов – до 40%.

Абитуриенты также могут получить помощь в образовательных центрах "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они работают с 1 июня по 30 сентября. Здесь можно получить сопровождение:

консультации по поступлению;

помощь в сдаче необходимых экзаменов;

подаче документов;

в организации собеседований.

Часть процедур можно пройти дистанционно — ещё до выезда из ТОТ.

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Какие документы необходимы для поступления?

Поступить вышеупомянутые лица могут даже без паспорта. Достаточно свидетельства о рождении. Паспорт можно оформить уже после зачисления в вуз.

Также на время вступительной кампании абитуриентам обеспечат бесплатное проживание, стипендии, льготные условия проживания в общежитиях. Молодежь в возрасте до 23 лет может получить единовременную государственную помощь в размере 50 тысяч гривен.

После переезда предусмотрена дополнительная поддержка для адаптации. Также может быть оказана помощь с выездом из ТОТ.

Те, кто нуждается в дополнительной подготовке, могут записаться на специальные образовательные программы, в частности на "нулевой курс".