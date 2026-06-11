Учасникам НМТ розповіли, чи справді мультитест цьогоріч є складнішим

В Україні триває основна сесія національного мультитесту у 2026 році. При цьому не обійшлося без скандалів.

Також лунають скарги, що завдання НМТ стали складнішими і загалом цей формат є стресовим. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко відповіла на це питання в інтерв'ю Главкому.

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Чи є НМТ цьогоріч складнішим?

Так, протягом чотирьох годин учасники НМТ повинні відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір.

Вакуленко каже, що хвиля обурення та розмов про "надскладні завдання" не є унікальною для 2026 року – це стабільна тенденція, яка повторюється під час кожної екзаменаційної кампанії.

Під час підготовки вступники виконували демонстраційні завдання минулих років у комфортних умовах удома. А от під час тестування вони мають перебувати у тимчасових екзаменаційних центрах, в умовах обмеженого часу, у стресі. Очевидно, що такий формат має значно складніший вигляд,

– зауважила вона.

І додала, що, окрім зовнішніх умов, значну роль відіграє фактор відповідальності за результат.

Природу цієї складності легко пояснити змістом тестів. Але насправді вона полягає в тому, що ми просто інакше ставимося до того тесту, який для нас є визначальним, аніж до підготовчого тестування,

– резюмувала очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про зміни в НМТ?