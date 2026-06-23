Діють спрощені умови: як вступити до українського вишу випускникам із ТОТ

Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія до вишів. Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Вони не обов'язково повинні складати національний мультипредметний тест для вступу.

Дивіться також У ці виші України можна вступити без складання НМТ

Чи діють спрощені умови вступу для осіб з ТОТ?

Вступ для осіб з ТОТ можливий за результатами співбесіди у закладі освіти з відповідних предметів.

Якщо виїзд із ТОТ відбувся після 1 жовтня 2025 року або вступник досі перебуває на тимчасово окупованій території – вступ можливий без складання НМТ,

– зазначають у відомстві.

Для тих, хто виїхав раніше, необхідні результати тесту. Однак діє спеціальний механізм – квота-2.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Що таке квота-2?

Квота-2 передбачає окремий конкурс на бюджетні місця для вступників із ТОТ та територій активних бойових дій. У більшості вишів вона становить 10% бюджетних місць (але не менше ніж одне місце). А для переміщених університетів – до 40%.

Вступники також можуть отримати допомогу в освітніх центрах "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони працюють з 1 червня до 30 вересня. Тут можна отримати супровід:

консультації щодо вступу;

допомоги у складанні необхідних оцінювань;

подання документів;

організації співбесід.

Частину процедур можна пройти дистанційно – ще до виїзду з ТОТ.

Дивіться також В Україні значно зросла кількість охочих вступати в аспірантуру

Які документи для вступу потрібні?

Вступити вищезгадані особи можуть навіть без паспорта. Достатньо свідоцтва про народження. Паспорт можна оформити вже після зарахування до вишу.

Також на час вступної кампанії абітурієнтів забезпечать безоплатним проживанням, стипендіями, пільговими умовами проживання в гуртожитках. Молодь віком до 23 років може отримати одноразову державну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

Після переїзду передбачили додаткову підтримку для адаптації. Також можуть допомогти з виїздом з ТОТ.

Ті, хто потребує додаткової підготовки, можуть записати на спеціальні освітні програми, зокрема на "нульовий курс".