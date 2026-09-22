МОН розглядає кілька варіантів організації НМТ: що мають знати майбутні учасники

У Міністерстві освіти і науки України розглядають різні варіанти оптимізації проведення національного мультипредметного тесту наступного року.

Про це розповів міністр освіти і науки України Андрій Бутенко під час брифінгу в Києві, пише Osvita.ua.

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Посадовець повідомив, що наразі обговорюють можливість проведення мультитесту протягом одного або двох днів.

Також вивчають питання організації спеціальних сесій тестування для тих випускників, які не змогли подолати поріг «склав – не склав» і хочуть перескласти тест для вступу до вишів України. Таке перескладання може бути організоване через один-два тижні після основної сесії НМТ.

Ми працюємо над тим, щоб модель НМТ стала гнучкішою та доступнішою,

– уточнив очільник МОН.

Зауважимо, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко повідомляла, що технологічно і процесуально Український центр оцінювання якості освіти здатний забезпечити дводенну модель проведення національного мультитесту у 2027 році.

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