Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко переконана, що змінювати чинну модель НМТ не варто. Цьогоріч тестування складалося з трьох обов’язкових предметів і одного вибіркового.

Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв’ю ZN.UA.

Чи варто змінювати чинну модель НМТ?

Вакуленко зазначила, що, зважаючи на скарги учасників НМТ щодо виснажливості тестування, скорочення кількості предметів до трьох є логічним рішенням. Але це матиме свої наслідки. Зокрема, вплине на школу, яка отримає чіткий сигнал про необхідність навчати учнів лише трьох обов’язкових предметів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Очільниця УЦОЯО також зауважила, що зміна формату НМТ може вплинути на шанси на вступ частини абітурієнтів. Деякі з них упродовж кількох років додатково готувалися до тестування з четвертого предмета, оскільки він відповідає профілю обраної спеціальності.

Під час вступу бал за цей предмет множать на спеціальний коефіцієнт, отже, збільшуються шанси стати студентом. Якщо четвертого профільного предмета на НМТ і під час вступу не буде, то на інженерію, наприклад, вищі шанси стати студентом матиме учень із кращим балом з історії, а не той, хто краще знає фізику,

– вважає вона.

Вакуленко також наголосила, що НМТ є важливою складовою освітньої системи, тому під час визначення його формату потрібно враховувати можливі наслідки для всього освітнього процесу. І додала, що організатори здатні реалізувати різні моделі оцінювання, однак відповідні рішення важливо ухвалювати якомога раніше.

Нам потрібен час, щоб узгодити й налаштувати десятки взаємопов’язаних елементів системи, від яких залежить належне проведення тестування. Що менше часу на підготовку, то вищі ризики збоїв,

– резюмувала очільниця Центру.

Що було раніше?