"Може вплинути на шанси на вступ": чи варто змінювати чинну модель НМТ
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко переконана, що змінювати чинну модель НМТ не варто. Цьогоріч тестування складалося з трьох обов’язкових предметів і одного вибіркового.
Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв’ю ZN.UA.
Чи варто змінювати чинну модель НМТ?
Вакуленко зазначила, що, зважаючи на скарги учасників НМТ щодо виснажливості тестування, скорочення кількості предметів до трьох є логічним рішенням. Але це матиме свої наслідки. Зокрема, вплине на школу, яка отримає чіткий сигнал про необхідність навчати учнів лише трьох обов’язкових предметів.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Очільниця УЦОЯО також зауважила, що зміна формату НМТ може вплинути на шанси на вступ частини абітурієнтів. Деякі з них упродовж кількох років додатково готувалися до тестування з четвертого предмета, оскільки він відповідає профілю обраної спеціальності.
Під час вступу бал за цей предмет множать на спеціальний коефіцієнт, отже, збільшуються шанси стати студентом. Якщо четвертого профільного предмета на НМТ і під час вступу не буде, то на інженерію, наприклад, вищі шанси стати студентом матиме учень із кращим балом з історії, а не той, хто краще знає фізику,
– вважає вона.
Вакуленко також наголосила, що НМТ є важливою складовою освітньої системи, тому під час визначення його формату потрібно враховувати можливі наслідки для всього освітнього процесу. І додала, що організатори здатні реалізувати різні моделі оцінювання, однак відповідні рішення важливо ухвалювати якомога раніше.
Нам потрібен час, щоб узгодити й налаштувати десятки взаємопов’язаних елементів системи, від яких залежить належне проведення тестування. Що менше часу на підготовку, то вищі ризики збоїв,
– резюмувала очільниця Центру.
Що було раніше?
- Раніше в Україні розглядали різні формати проведення НМТ наступного року. Зокрема, обговорювали і дводенну модель.
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що у разі дводенної моделі тестування прогнозують зменшення кількості учасників НМТ за кордоном.
- За її словами, кількість учасників НМТ за кордоном залежить від моделі тестування. Якщо перейдуть на дводенну модель оцінювання або буде змога перескладати оцінювання, то очевидно, що потрібної широкої мережі для складання тестування Центр за межами нашої держави не отримає.