"Здати можливо всім": у Міносвіти пояснили, чому не планують спрощувати НМТ

Міністерство освіти і науки не розглядає можливість спрощення Національного мультипредметного тесту, попри складні умови навчання в умовах війни. У відомстві наголошують, що чинний формат оцінювання залишається доступним для більшості вступників.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Новини Live.

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Чому не планують спрощувати НМТ?

За словами очільника МОН, нинішній формат тестування є єдиним для всіх вступників та дозволяє об'єктивно оцінити рівень їхніх знань. Він наголосив, що результати попередніх років свідчать про доступність тесту для абітурієнтів.

Відсоток дітей, які не склали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо,

– зазначив Лісовий.

Міністр підкреслив, що навіть в умовах війни вступна кампанія має передбачати перевірку базових знань майбутніх студентів. Водночас встановлений мінімальний поріг для вступу, за оцінкою МОН, не є надмірно складним для більшості випускників.

Нагадаємо, під час основної сесії НМТ-2026 в Україні знову виникли дискусії щодо складності завдань та стресовості самого формату тестування. Водночас директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко наголосила, що подібні скарги лунають щороку під час вступної кампанії. За її словами, під час підготовки абітурієнти виконують демонстраційні тести в комфортних домашніх умовах, тоді як на реальному іспиті вони обмежені в часі та перебувають у стані підвищеної відповідальності за результат. Саме ці фактори, а не зміст завдань, створюють відчуття більшої складності НМТ.

Зазначимо, основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році триває з 20 травня до 25 червня. У цей період більшість вступників складають іспит для участі у вступній кампанії до закладів вищої освіти. Для абітурієнтів, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин, передбачено додаткову сесію НМТ. Вона відбудеться з 17 до 24 липня 2026 року. Відповідний календар проведення тестування затвердив Український центр оцінювання якості освіти.