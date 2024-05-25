Які дати обов'язково треба повторити перед складанням НМТ з історії України

У 2024 році історія України є обов'язковим предметом на НМТ. Тож усі учасники мультитесту виконуватимуть завдання з цього предметного блока.

Під час іспиту з історії України перевірятимуть знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій. Завдання з історії України обов'язково передбачають перевірку знання найважливіших дат і вміння орієнтуватися у хронології подій.

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Які дати з історії України повторити до НМТ

Учасники тестування мають знати передбачені програмою ЗНО дати подій і виконувати тестові завдання, що вимагають безпосереднє вказування певної дати.

Також учасники мультитесту повинні встановлювати та групувати дати відповідно до подій, явищ, процесів і поєднувати дати та історичні факти з періодами й визначати послідовність історичних подій, явищ, процесів.

У цьому їм напередодні оцінювання знань допоможе хронологічна таблиця – яка дозволить ефективно підготуватися до тестування з історії України. Вона містить усі дати, необхідні для виконання завдань, а також – короткі пояснення до них.

Друга половина XVI – кінець XVIII століття

Дата Подія 1489 Перша згадка про козаків у писемних джерелах 1514 Битва біля міста Орша 1556 Заснування князем Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця першої відомої Січі 1556 – 1561 Створення Пересопницького Євангелія 1529 Перший Литовський статут 1566 Другий Литовський статут (урівнення в правах боярства-шляхти з князівсько-магнатською аристократією; виборні суди; система повітових сеймиків) 1569 Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої (виборний король, спільний сейм, єдина грошова система, урівнено в правах польську та українську шляхту; Литва зберігала за собою право та суд, адміністрацію, військо, "руську мову") 1572 Реєстрове козацтво Сигізмунда Августа 1574 Видання книг Івана Федорова "Апостол" та "Буквар" (перший друкований підручник для навчання грамоти) 1576 Відкриття Острозької слов’яно-греко-латинської академії (ректор Г. Смотрицький; викладачі: І. Княгинецький, Д. Наливайко, К. Лукаріс та інші; серед вихованців: М. Смотрицький, П. Конашевич-Сагайдачний, Й. Борецький) 1577 – 1578 Похід І. Підкови на Молдову (страчений у Львові) 1578 Козацька реформа Стефана Баторія (600 осіб реєстровців) 1581 Видання Острозької Біблії І. Федорова 1582 Запровадження григоріанського календаря (папа Григорій XIII) 1586 Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у м. Львів (Антіохійський патріарх Йоаким затвердив Статут Львівського Успенського братства, згодом воно отримало право Ставропігії (підпорядкування Константинопольському патріарху) 1588 Третій Литовський статут (селяни, що прожили понад 10 років у пана, ставали кріпаками) 1590 "Порядок щодо козаків та України" (у випадку війни з Туреччиною кількість реєстровців зростає, заборона селянам іти на Запоріжжя) 1591 Вихід твору Л. Зизанія "Адельфотес" 1591 – 1593 Повстання Криштофа Косинського (охоплення району Білої Церкви, Черкас, Канева; поразка повсталих від військ В.-К. Острозького під П’яткою) 1596 Берестейська церковна унія; утворення Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) 1596 Повстання С. Наливайка (поразка від військ С. Жолкевського в Солоницькій битві поблизу Лубен; страчений у Варшаві) 1596 Вихід твору Л. Зизанія "Граматика словенська" 1615 Заснування Київського Богоявленського братства (вступ П. Конашевича-Сагайдачного з Кошем Запорозьким) 1616 Здобуття козаками П. Конашевича-Сагайдачного м. Кафи (сучасна Феодосія) де розташовувався невільничий ринок 1617 Заснування Луцького Хрестоздвиженського братства 1618 Похід козаків під проводом П. Конашевича-Сагайдачного на Москву; підписання Деулінських угод; Річ Посполита отримала Чернігово-Сіверщину та Смоленщину 1620 Битва під Цецорою (поразка С. Жолкевського від Туреччини) 1620 Відновлення вищої православної церковної ієрархії; висвячення Феофаном на посаду митрополита Йова Борецького (з ініціативи П. Конашевича-Сагайдачного) 1621 Хотинська війна (участь військ гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного проти Османської імперії разом із військами С. Жолкевського; поразка Османа у війні) 1625 Куруківська угода (протистояння С. Конєцпольського з військами М. Жмайла поблизу м. Бар; створення 6 полків реєстровців) 1630 Повстання нереєстровців під проводом Т. Федоровича (Трясила); бій під Переяславом, "Тарасова ніч"; підписання Переяславської угоди (кількість реєстровців – 8 тисяч козаків) 1631 Заснування П. Могилою Лаврської школи 1632 "Пункти для заспокоєння руського народу" 1632 Утворення Києво-Могилянської колегії 1635 Захоплення та руйнування І. Сулимою фортеці Кодак (збудована французьким інженером Ґ. Л. де Бопланом з метою не допускати козаків у походи на турків і татар) 1637 – 1638 Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні 1637 Поразка повсталих під Кумейками 1638 "Ординації Війська Запорозького реєстрового…..", Жовнинська битва (повсталих козаків очолювали Я. Остряниця, Д. Гуня, К. Скидай) 1638 – 1648 "Золотий спокій"; зародження невдоволення українців польською владою 1646 Видання творів: "Требник" П. Могили, "Православне сповідання віри" І. Трофимовича травень 1648 Битва під Жовтими Водами травень 1648 Битва під Корсунем (розгром 20-тисячних військ М. Потоцького) вересень 1648 Битва під Пилявцями; оголошення "посполитого рушення" (шляхетського ополчення) вересень 1648 Захоплення військами М. Кривоноса Високого Замку у Львові грудень 1648 Урочистий в’їзд Б. Хмельницького до Києва (Хмельницького зустрічали єрусалимський патріарх Паїсій та митрополит Сильвестр Косів) лютий 1649 До Переяслава прибуває польське посольство, виголошення гетьманом програми розбудови Української держави 1649 Похід Литовський князя Я. Радзивілла через Білорусь на Київ (йому протистояли війська козацького полковника М. Кричевського; бій під Лоєвим; смерть полковника) 1649 Зборівська битва, Зборівський договір (під владою гетьмана – Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства,; кількість реєстровців – 40 тисяч) 1651 Похід Я. Радзивілла на Київ; пограбування міста 1651 Берестецька битва, Білоцерківський договір (під владою гетьмана – Київщина, кількість реєстровців – 20 тисяч; поляки повертаються на свої землі) 1652 Батозька битва (помста за Берестечко) 1652–1709 Існування Чортомлицької Січі на р. Чортомлик 1652 Заснування І. Дзиковським слободи Острогозьк (вихідці з Острога) 1653 Похід Т. Хмельницького на Молдову (допомога своєму тестю); смерть Тимоша 1653 Битва під Жванцем, Кам'янецький договір (домовленість поляків і татар про припинення воєнних дій; Хмельницький у переговорах участі не брав) 1654 Переяславська рада, українсько-московський договір («Березневі статті») (присяга гетьмана і козаків на вірність московському царю Олексію; Конфедерація) 1654 Заснування Харкова. Існування 5 полків на Слобожанщині 1655 Вигнання московсько-українськими військами під командуванням І. Золотаренка поляків з Білорусі січень 1655 Охматівська битва; похід на Галичину; перемога над польськими військами С. Потоцького під Городком 1656 Московсько-польське Віленське перемир’я (обіцянка Речі Посполитої надати корону російському царю Олексію) жовтень 1656 Утворення союзу Трансільванії та України проти Польщі (Швеція брала участь у переговорах) 1657 Похід Юрія ІІ, Дердя Ракоці та військ Антона Ждановича на Польщу, взяття Варшави; капітуляція трансильванського правителя; повернення козаків в Україну. Смерть Б. Хмельницького 1657 Корсунська рада (обрання І. Виговського гетьманом) 1658 Гадяцький договір (сторони договору: Польща, Литва, Велике князівство Руське) 1659 Конотопська битва; московсько-українська війна 1659 Гетьманство Ю. Хмельницького; Чуднівська кампанія (граф В. Шереметьєв) 1660 Слободищенська угода 1663 Фактичний поділ України на Правобережну (П. Тетеря); та Лівобережну (І. Брюховецький) (Чорна рада в Ніжині); зречення гетьманства Ю. Хмельницьким 1665 Поїздка І. Брюховецького до Москви; Московські статті 1663 – 1664 Похід П. Тетері з поляками на Лівобережжя 1665 – 1676 П. Дорошенко – гетьман Правобережжя; створення "сердюків" 1667 Андрусівський перемир’я між Московією та Польщею (без українців); юридичний поділ України 1668 П. Дорошенко – гетьман обох боків Дніпра 1669 Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії 1669–1672 Д. Многогрішний – (наказний) гетьман Лівобережжя; підписання Глухівських статей (27 пунктів); утворення "компанійців" 1672–1687 І. Самойлович – гетьман Лівобережжя. Утворення бунчукового товариства, укладання Конотопських статей; забудова Троїцького собору Густинського монастиря під Прилуками; церкви Іоанна Предтечі 1672 Протистояння П. Дорошенка з Мохамедом IV проти М. Ханенка (його підтримувала Польща) на Брацлавщині, перемога П. Дорошенка, похід на Галичину; підписання Бучацького договору 1677–1678 Перший і другий чигиринські походи Туреччини 1678–1679 "Великий згін" (насильницьке переселення мешканців з Правобережної України на Лівобережну, організоване гетьманом І. Самойловичем) 1681 Бахчисарайський мирний договір (сторони договору: Туреччина, Московія); середня Київщина 20 років залишалася незаселеною 1686 "Вічний мир" між Московським царством і Річчю Посполитою (Брацлавщина та південна Київщина мали бути нейтральними). Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові 1687 Перший Кримський похід В. Голіцина (допомога І. Самойловича, якого звинуватили в невдачі); мета – вихід Московії до Чорного моря, війна з Кримським ханством 1687 Підписання Коломацьких статей новообраним гетьманом І. Мазепою 1689 Другий Кримський похід В. Голіцина 1692 Заворушення в Переяславському, Миргородському, Полтавському полках (переросло в повстання під проводом П. Іваненка-Петрика) 1698–1712 П. Іваненко-Петрик – гетьман так званої Ханської України 1699 Карловицький мир між Польщею та Туреччиною (Правобережна Україна, якою володіли турки (в основі Поділля), перейшла до Польщі) 1702–1704 Повстання С. Палія. Перехід І. Мазепи через Дніпро, зайняття Київщини й Волині, придушення повстання І. Палія 1704–1709 Об’єднання Правобережної та Лівобережної України під владою І. Мазепи 1708 Україно-шведський союз, зруйнування Батурина 1708–1722 Призначення І. Скоропадського гетьманом (для наглядання над гетьманом призначався царський резидент А. Ізмайлов) 1709 Перехід кошового отамана Запорозької Січі К. Гордієнка з військом на бік І. Мазепи. Полтавська битва. Поразка шведів та І. Мазепи, втеча до Бендер 1709 Зруйнування московитськими військами Чортомлицької січі, Полтавська битва 1710 Смерть І. Мазепи 1710 "Конституція…" Пилипа Орлика ("Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького": вступ і 16 статей). Обрання П. Орлика гетьманом 1711 Похід П. Орлика разом з татарами на Україну (дійшли до Білої Церкви і повернули назад до Бендер). Прутський похід Петра І 1711 – 1728 Існування Олешківської Січі (на території Кримського ханства) 1713 Ліквідація козацтва на Правобережній Україні 1720 Укази Петра І: про реорганізацію Генеральної військової канцелярії, про укладання адміністративних документів російською мовою 1722 – 1727 Перша Малоросійська колегія (складалася з 6 офіцерів, яких очолював граф Вельямінов) 1722 Надання першому ієрархові Київської митрополії титулу архієпископа Київського та Малої Росії (призначати його мав церковний Синод на чолі з царем у Петербурзі) 1727 – 1734 Д. Апостол – гетьман; "Рішительні пункти"; завершено укладання зводу "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1734 Заснування Нової (Підпільненської) Січі (кошовий отаман І. Білицький, край поділено на 8 паланок (округів) 1734 Гайдамаччина. Повстання Верлана проти Польщі 1735 Скорочення урядом реєстровців; поділ козаків на заможних (виборних козаків), та збіднілих (підпомічників) 1738 – 1759 Виступи загонів О. Довбуша, В. Баюрака, І. Бойчука; виступ «опришків» 1751 К. Розумовський – гетьман 1752 Створення Нової Сербії в північно-східній частині Запоріжжя (з 1775 – м. Єлисаветград, сучасний Кропивницький); утворення Слов'яносербії (сучасні Луганська, Кіровоградська, частина Донецької областей) 1760 Проведення судової реформи на Гетьманщині 1761 Перетворення Мотрининського монастиря на осередок православного руху 1764 Остаточна ліквідація посади гетьмана 1764 – 1782 Утворення Другої Малоросійської колегії (очолював П. Румянцев, який здійснив Генеральний опис Малоросії) 1767 Створення Законодавчої комісії, член якої Г. Полєтика намагався повернути українській шляхті старі привілеї 1768 – 1774 Російсько-турецька війна (закінчилася Кючук-Кайнарджинським договором, кордони Росії відсунулись на південь і таким чином Січ опинилася в межах Російської імперії) 1768 Коліївщина (керівники: М. Залізняк, І. Гонта; повстання охопило Київщину та Брацлавщину, зокрема гайдамаки взяли Умань; повстання придушене російською владою; страта гайдамаків відбувалась у м. Кодня) 1772 І поділ Речі Посполитої (Галичина відходить до Австрійської імперії) 1775 Остаточна ліквідація Запорозької Січі (наказ Катерини ІІ генералові П. Текелі; російська армія напала і зруйнувала Січ, останній кошовий отаман П. Калнишевський ув’язнений у Соловецький монастир. Задунайська Січ, Банатська Січ 1780 – 1782 Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії 1781 Поділ Гетьманщини на три намісництва: Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (згодом вони утворили Малоросійське генерал-губернаторство) 1783 Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України. Підкорення Російською імперією Кримського ханства (ліквідований полковий устрій, запроваджено повіти) 1784 Повстання С. Гаркуші (повстання придушене російською владою) 1785 "Грамота про вільність дворянства»" (українську шляхту урівняно в правах з російським дворянством) 1787 – 1791 Російсько-турецька війна (закінчилася Ясським мирним договором, Крим було закріплено в складі Росії) 1787 Утворення групи автономістів на чолі з В. Капністом (відстоювали автономію Гетьманщини, виступали за відновлення козацького війська) 1788 Утворення Чорноморського козацького війська 1791 Місія В. Капніста до Берліна, переговори з канцлером Пруссії 1792 Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань, з 1860р. має назву Кубанське козаче військо 1793 ІІ поділ Речі Посполитої (Правобережжя переходить під контроль Російської імперії) 1795 ІІІ поділ Речі Посполитої (Річ посполита припинила своє існування, до Росії відходять землі західної Волині)

Кінець XVIII століття – 1914 рік

Дата Подія 1798 Видання "Енеїди" І. Котляревського 1805 Відкриття Харківського університету (з ініціативи В. Каразіна) 1806 – 1812 Російсько-турецька війна (закінчилася Бухарестським мирним договором, до Росії відійшла Бессарабія) 1810 – 1825 Рух опришків на Прикарпатті (очолював М. Штолюк) 1812 Напад Наполеона Бонапарта на Росію 1813 – 1830 Повстання (з перервами) під проводом У. Кармелюка на Поділлі 1816 – 1857 Утворення військових поселень (з 25 округів військових поселень три зосереджені на Харківщині, Катеринославщині, Херсонщині) 1816 Створення освітнього товариства греко-католицьких священників (у Перемишлі під патронатом єпископа М. Левицького помічник І. Могильницький зібрав гурт священників і заснував перше просвітницьке товариство греко-католицьких священників) 1817 Оголошення Одеси відкритим містом (порто-франко) 1817 Повстання бузьких козаків на Херсонщині 1817 Закриття Києво-Могилянської академії. Відкриття в Одесі Рішельєвського ліцею. Заснування Львівського інституту Оссолінських 1818–1819 Утворення в Полтаві масонської ложі "Любов до істини" (членом ложі був І. Котляревський) 1818 Переїзд М. Щепкіна з Харкова до Полтавського театру (Полтавський театр припинив свою роботу 1821 рік) 1819 Повстання військових поселенців у Чугуєві 1820 Відкриття гімназії Вищих наук у Ніжині 1821 Малоросійське товариство (очолював В. Лукашевич); програмний документ – «Катехизис автономіста» 1821 Утворення Південного (П. Пестель, "Руська правда") й Північного товариства (М. Муравйов, "Конституція") декабристів (офіцерські організації (декабристи) ставили за мету скинути самодержавство без будь-чиєї допомоги) грудень 1825 – січень 1826 Повстання Чернігівського полку 1828 – 1829 Російсько-турецька війна (перехід Задунайської Січі в межі Російської імперії, ініціатор переходу – Й. Гладкий) 1828 Ліквідація Задунайської Січі 1830–1831 Польське визвольне повстання 1830-ті – 1880-ті Промисловий переворот у Російській імперії 1831 Ліквідація Магдебурзького права на Лівобережжі 1831 "Холерні бунти" на Закарпатті 1832 Створення Азовського козачого війська (проіснувало до 1866 р.) 1833–1837 Діяльність "Руської трійці" (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич) 1834 Відкриття університету в Києві (Університет святого Володимира, ректор М. Максимович) 1837 Видання "Русалки Дністрової" (у Будапешті стараннями Я. Головацького) 1839 Ліквідація царською владою Греко-Католицької Церкви на Правобережжі 1840 Перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка (Петербург) 1844 Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині 1841 Ліквідація судочинства за Литовським статутом 1846 Видання "Історії Русів" (Москва) 1846 – 1847 Діяльність Кирило-Мефодіївського братства (засновники: М. Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський; програмні документи: «Книга буття українського народу», «Статут братства св. Кирила та Мефодія») 1848 Скасування панщини в Галичині 1848 Створення Головної Руської Ради. Видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька» 1848 «Весна народів» (революційні події проти самодержавства в європейських країнах). Проголошення конституції в Австрійській імперії, відкриття парламенту. Діяльність видавництва Галицько-руська матиця; відкриття кафедри української мови та літератури у Львівському університеті (очолював Я. Головацький) жовтень 1848 Собор руських вчених у Львові 1848 – 1850 Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині 1848 – 1851 Діяльність Головної руської ради 1849 Слов’янський з’їзд у Празі (організації-учасниці: Центральна рада народова, Головна руська рада, «Руський собор») 1853 – 1856 Кримська війна 1854 Спроба підняти національно-визвольне повстання під проводом М. Чайковського (Садик-паша) 1855 Селянський рух «Київська козаччина» (селяни складали списки вільних козаків і відмовлялися від панщини) 1856 Селянський рух «У Таврію за волею» 1859 Виникнення першої громади; відкриття в Києві першої в Російській імперії недільної школи початок 1860-х Діяльність «хлопоманів» 1860-ті – 1890-ті Формування в Україні Донецького вугільно-металургійного, Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцевого промислових центрів; прискорений розвиток зернового і цукробурякового виробництва 1860 Фінансова реформа; утворення Державного банку; розвиток мережі приватних банків 1860 Початок громадівського руху в Україні; створення в Києві Української громади 1861 – 1862 Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа» 19 лютого 1861 Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії (категорія тимчасовозобов’язаних була скасована через 20 років; відрізки / прирізки на Правобережжі) 1863 Валуєвський циркуляр (заборона друкування українською мовою освітніх і релігійних видань) 1863 – 1864 Польське національно-визвольне повстання (повстання проти Росії, охопило й Правобережну Україну) 1863 – 1865 Будівництво залізниці Балта-Одеса 1864 Судова реформа. Земська реформа. Освітня реформа 1865 Цензурна реформа 1865 Відкриття Новоросійського університету (Одеса) 1866 Отримання волі державними селянами Російської імперії 1868 Створення у м. Львові товариства «Просвіта» початок 1870-х Відновлення громадівського руху 1870-ті Діяльність в Україні «чайковців»; «Київська комуна» (народники) 1870 Міська реформа (у містах утворено думи, які очолюють голови) 1873 Створення у м. Львові літературного товариства іміені Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство імені Тараса Шевченка) 1873 – 1876 Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства 1874 Військова реформа (тривалість служби – 6 – 7 років) 1874 Здійснення народниками масового «ходіння в народ» 1875 Початок діяльності гуртка «Південних бунтарів» 1875 Відкриття Чернівецького університету 1876 Емський указ (заборона української мови імператором Олександром ІІ) 1877 Створення «Таємної дружини»; «Чигиринська змова» 1878 Початок закордонної діяльності М. Драгоманова; журнал «Громада» 1890 Створення Русько-української радикальної партії (РУРП) 1892–1893 Виникнення таємної студентської організації «Братство тарасівців» 1895 Видання книги Ю. Бачинського «Україна irredenta» (Україна уярмлена) 1897 Створення Загальної української організації 1898 Створення Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП) 1899 Створення Української національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії кінець ХІХ – початок ХХ ст. Розгортання процесу монополізації Наддніпрянської України 1900 Будівництво Луганського паровозобудівного заводу 1900–1903 Економічна криза в українських губерніях Російської імперії 1900 Створення Радикальної української партії (РУП) 1900 Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» 1900 Створення першого гуртка спортивно-фізкультурної організації «Січ» 1900 Обрання Андрея Шептицького митрополитом Української Греко-Католицької Церкви 1901–1902 Заснування Української народної партії 1902 Масовий селянський страйк у Західній Україні 1905–1907 Демократична революція в Російській імперії 9 січня 1905 «Кривава неділя» 1905 РУП перейменовано в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП). Об'єднання УДП і УРП в Українську демократично-радикальну партію (УДРП) 17 жовтня 1905 Маніфест Миколи ІІ про громадянські свободи та створення І Державної Думи 1905 Створення перших в Наддніпрянській Україні товариств «Просвіта» (Катеринослав, Одеса) 1905 Вихід першої української газети «Хлібороб». Закон, який дозволяв видавати літературу національними мовами, створювати культурно-освітні національні товариства і відкривати національні театри 1906 Початок видання в Києві щоденної української газети «Громадська думка» 1906 Офіційне скасування обмежень української мови, уведених Емським указом 1906–1907 Діяльність української парламентської громади у І та ІІ Державних думах 1906 Указ, що започаткував Столипінську аграрну реформу (завершена законами від червня 1910 р. і травня 1911 р.) червень 1907 Третьочервневий переворот, закінчення революції.

Початок діяльності в Києві Українського наукового товариства (УНТ) 1907 Упровадження в Австро-Угорській імперії виборчого права для чоловіків 1908 Створення Товариства українських поступовців (ТУП) 1908 – 1913 Промислове піднесення Наддніпрянської України 1910 Циркуляр Столипіна із забороною реєструвати будь-які чужорідні товариства й видавництва 1911 Справа «Бейліса» 1911 Створення таємного гуртка «Пласт». Розправа в Дрогобичі над виборцями до Австро-Угорського парламенту 1912 Створення військово-патріотичного товариства «Січові стрільці» 1912 Перший у післяреволюційний період масовий виступ українців (під час поховання М. Лисенка) 1913 Виступ Д. Донцова з програмою політичного відокремлення від Росії 1914 Протести проти заборони святкування в Києві століття від дня народження Тараса Шевченка

1914 – 1939 роки

Дата Подія серпень 1914 Початок Першої світової війни серпень 1914 Створення Головної Української Ради. Формування легіону Українських січових стрільців (УСС). Створення Союзу визволення України (СВУ) серпень-вересень 1914 Галицька битва вересень 1914 Російський окупаційний режим у Галичині; утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства 1915 Утворення Загальної української ради (Відень) 1915 Бій за гору Маківка (42 легіонери було вбито і 76 поранено) 1915 Контрнаступ австро-угорських військ; звільнення Галичини. Горлицька операція 1916 «Брусиловський прорив» вересень 1916 Бій УСС за гору Лисоня 1917 Лютнева демократична революція; повалення самодержавства; Тимчасовий уряд; ради робітничих і солдатських депутатів березень 1917 Утворення Української Центральної Ради (УЦР) квітень 1917 Всеукраїнський Національний Конгрес. Легітимізація діяльності УЦР. Створення «Українського клубу ім. П. Полуботка» стараннями М.Міхновського. Утворення полку імені Хмельницького травень 1917 Перший Військовий з’їзд. Утворення Військового Генерального комітету (головою обрано С. Петлюру), делегація (на чолі з В.Винниченком) до Тимчасового уряду червень 1917 Перший Універсал УЦР (проголошення автономії). Утворення Генерального секретаріату на чолі з В. Винниченком липень 1917 Другий Універсал УЦР. Приїзд до Києва І. Церетеллі, О. Керенського, М. Терещенка. Компроміс із Тимчасовим урядом. Урядова криза в Росії, виступ більшовиків; збройний виступ самостійників серпень 1917 «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні». Державна нарада в Москві – корніловський заколот вересень 1917 З’їзд народів Росії в Києві 25 жовтня (7 листопада) 1917 Більшовицький переворот у Петрограді. Нейтральна позиція УЦР листопад 1917 Третій Універсал УЦР (проголошення Української Народної Республіки (УНР), соціально-економічні питання) грудень 1917 Маніфест Ради Народних Комісарів (РНК) до українського народу з ультимативними вимогами до УЦР грудень 1917 Установлення більшовицької влади в Харкові. З’їзд рад у Харкові. Створення Народного секретаріату грудень 1917 Проголошення Кримської народної республіки 9(22) січня 1918 Четвертий Універсал УЦР (проголошення незалежності Української Народної Республіки) січень 1918 Початок наступу червоних військ на Київ. Бій під Крутами. Вступ військ М. Муравйова до Києва січень (лютий) 1918 Берестейській мирний договір між УНР та державами Четверного союзу березень 1918 Підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною. Повернення УЦР до Києва. 29 квітня 1918 Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського. Українська держава (виконавчий орган влади – Рада міністрів) серпень 1918 Утворення Українського національного союзу (УНС) (голова – В. Винниченко) 1 листопада 1918 Листопадовий зрив у Львові 13 листопада 1918 Проголошення Західноукраїнської народної Республіки (ЗУНР). Створення Державного секретаріату ЗУНР. Утворення Української Галицької армії (УГА) 1918 – 1919 Українсько-польська війна 14 листопада 1918 Утворення Директорії (голова – В. Винниченко) листопад 1918 Заснування Української академії наук (УАН) (президент УАН – В. Вернадський) грудень 1918 Зрічення влади П. Скоропадським; перехід влади до рук Директорії. Домовленості з радянської Росією, Антантою, А. Денікіним, Н. Махном 22 січня 1919 Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР лютий 1919 Вступ (другий) більшовиків до Києва 1919–1922 Холодноярська республіка січень 1919 Затвердження офіційної назви радянської України – Українська Соціалістична Радянська Республіка. Перейменування Тимчасового робітничо-селянського уряду України в Раднарком (голова – Х. Раковський) 1919 Паризька мирна конференція квітень 1919 Створення Кримської Соціалістичної Радянської Республіки. Декрет ВУЦВК про продовольчу диктатуру (політика «воєнного комунізму») червень 1919 Чортківська офензива. Контрнаступ Української Галицької армії під командуванням О. Грекова липень 1919 Перехід військами ЗУНР р. Збруч і об’єднання з військами УНР; військові дії в Києві серпень 1919 «Київська катастрофа». Установлення Денікінського режиму. «Білий терор». Поділ території на три області: Українську, Харківську, Новоросійську серпень 1919 Утворення Революційної повстанської армії України (махновців). жовтень 1919 Перехід радянських військ у наступ (третій прихід більшовиків в Україну). Поразка військ Директорії та УГА грудень 1919 – травень 1920 Перший Зимовий похід армії УНР (під керівництвом М. Омеляновича-Павленка) грудень 1919 – (квітень 1920) Відступ денікінців з Києва; прихід радянських військ. Утворення Всеукрревкому (на чолі – Г. Петровський) квітень 1920 Варшавська угода між Польщею та УНР (підписали Ю. Пілсудський, С. Петлюра) травень 1920 Вступ польської армії і військ УНР у Київ червень 1920 Контрнаступ радянських військ. Наступ Західного фронту на Варшаву, Південно-західного – на Львів серпень 1920 Проголошення в Східній Галичині Галицької соціалістичної радянської республіки на чолі з Галревкомом (голова – В. Затонський). Проголошення в Сколівському повіті Бойківської радянської республіки. Переговори делегації УНР з П. Врангелем 1920 Утворення Української військової організації 1920 Підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії жовтень-листопад 1920 Перемир’я Росії та Польщі (розрив з УНР). Самостійні військові дії українських військ; відступ з території України під тиском Червоної армії. Війна більшовиків (командувач М. Фрунзе) та махновців проти П. Врангеля. Штурм Перекопу; встановлення радянської влади в Криму. Розрив радянським командуванням угоди з махновцями березень 1921 Ризький мирний договір (сторони договору: Польща, РСФРР, УСРР, БСРР) березень 1921 Х з’їзд РКП(б) (проголошення нової економічної політики (НЕП)) вересень 1921 Залишення махновцями України листопад 1921 Другий Зимовий похід армії УНР (під керівництвом Ю. Тютюнника) 1921 Заснування Таємного університету у Львові 1921 Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) 1921 – 1923 Масовий голод в Україні 1922 Початок роботи театру «Березіль» під керівництвом Л. Курбаса грудень 1922 Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) (УСРР, РСФРР, БСРР, Закавказька федерація (Азербайджан, Вірменія, Грузія) 1923 Проголошення коренізації (українізації) 1923 Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР 1924 Уведення двомовних (утраквістичних) шкіл у Східній Галичині 1924 Татарбунарське повстання 1925 Ухвалення Конституції УСРР 1925 Проголошення курсу на індустріалізацію 1925 Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) 1926 Державний переворот у Польщі; установлення режиму «санації» 1926 – 1928 Утворення Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) (М. Хвильовий, літературна дискусія) 1927 Формування Української національної партії на Буковині 1928 Виступ М.Волобуєва в журналі «Більшовик України» зі статтею «До проблеми української економіки» 1928 Судовий процес у «Шахтинській справі» 1928/29 – 1932 Перша п’ятирічка, перехід СРСР на планову економіку 1929 – початок 1930 Ліквідація Української автокефальної православної церкви 1929 Початок насильницької колективізації. Форсована індустріалізація. Будівництво Київської кіностудії 1929 Утворення Організації українських націоналістів (ОУН) 1930 Судовий процес Спілки визволення України (СВУ) 1930 Постанова про загальне обов’язкове навчання 1930 Проведення польською владою акції «пацифікації» (Східна Галичина) 1932 Закон про охорону соціалістичної власності («закон про п’ять колосків»). Запровадження внутрішнього паспорта. Уведення в дію Дніпрогесу 1932 – 1933 Голодомор в Україні. Самогубство М. Хвильового, арешти письменників 1934 Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва Створення Спілки письменників України; ліквідація літературних об’єднань. Арешт і розправа над українськими кобзарями в Харкові 1934 Убивство членами ОУН Б. Перацького 1935 Почин О. Стаханова з м. Кадіївки; початок соціалістичних змагань 1936 Варшавський та Львівський судові процеси над членами ОУН 1937 Ухвалення Конституції УРСР (нова (Сталінська) Конституція УРСР) 1937 – 1938 «Великий терор» («Розстріляне відродження») 1938 Постанова про вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання 1938 Убивство в Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця 1938 Надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини 15 березня 1939 Проголошення незалежності Карпатської України

1939 рік – початок ХХІ століття