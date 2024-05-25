Які дати обов'язково треба повторити перед складанням НМТ з історії України
Джерело:Osvita.ua
У 2024 році історія України є обов'язковим предметом на НМТ. Тож усі учасники мультитесту виконуватимуть завдання з цього предметного блока.
Під час іспиту з історії України перевірятимуть знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій. Завдання з історії України обов'язково передбачають перевірку знання найважливіших дат і вміння орієнтуватися у хронології подій.
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Які дати з історії України повторити до НМТ
Учасники тестування мають знати передбачені програмою ЗНО дати подій і виконувати тестові завдання, що вимагають безпосереднє вказування певної дати.
Також учасники мультитесту повинні встановлювати та групувати дати відповідно до подій, явищ, процесів і поєднувати дати та історичні факти з періодами й визначати послідовність історичних подій, явищ, процесів.
У цьому їм напередодні оцінювання знань допоможе хронологічна таблиця – яка дозволить ефективно підготуватися до тестування з історії України. Вона містить усі дати, необхідні для виконання завдань, а також – короткі пояснення до них.
Друга половина XVI – кінець XVIII століття
|
Дата
|
Подія
|
1489
|
Перша згадка про козаків у писемних джерелах
|
1514
|
Битва біля міста Орша
|
1556
|
Заснування князем Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця першої відомої Січі
|
1556 – 1561
|
Створення Пересопницького Євангелія
|
1529
|
Перший Литовський статут
|
1566
|
Другий Литовський статут (урівнення в правах боярства-шляхти з князівсько-магнатською аристократією; виборні суди; система повітових сеймиків)
|
1569
|
Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої (виборний король, спільний сейм, єдина грошова система, урівнено в правах польську та українську шляхту; Литва зберігала за собою право та суд, адміністрацію, військо, "руську мову")
|
1572
|
Реєстрове козацтво Сигізмунда Августа
|
1574
|
Видання книг Івана Федорова "Апостол" та "Буквар" (перший друкований підручник для навчання грамоти)
|
1576
|
Відкриття Острозької слов’яно-греко-латинської академії (ректор Г. Смотрицький; викладачі: І. Княгинецький, Д. Наливайко, К. Лукаріс та інші; серед вихованців: М. Смотрицький, П. Конашевич-Сагайдачний, Й. Борецький)
|
1577 – 1578
|
Похід І. Підкови на Молдову (страчений у Львові)
|
1578
|
Козацька реформа Стефана Баторія (600 осіб реєстровців)
|
1581
|
Видання Острозької Біблії І. Федорова
|
1582
|
Запровадження григоріанського календаря (папа Григорій XIII)
|
1586
|
Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у м. Львів
(Антіохійський патріарх Йоаким затвердив Статут Львівського Успенського братства, згодом воно отримало право Ставропігії (підпорядкування Константинопольському патріарху)
|
1588
|
Третій Литовський статут (селяни, що прожили понад 10 років у пана, ставали кріпаками)
|
1590
|
"Порядок щодо козаків та України" (у випадку війни з Туреччиною кількість реєстровців зростає, заборона селянам іти на Запоріжжя)
|
1591
|
Вихід твору Л. Зизанія "Адельфотес"
|
1591 – 1593
|
Повстання Криштофа Косинського (охоплення району Білої Церкви, Черкас, Канева; поразка повсталих від військ В.-К. Острозького під П’яткою)
|
1596
|
Берестейська церковна унія; утворення Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ)
|
1596
|
Повстання С. Наливайка (поразка від військ С. Жолкевського в Солоницькій битві поблизу Лубен; страчений у Варшаві)
|
1596
|
Вихід твору Л. Зизанія "Граматика словенська"
|
1615
|
Заснування Київського Богоявленського братства (вступ П. Конашевича-Сагайдачного з Кошем Запорозьким)
|
1616
|
Здобуття козаками П. Конашевича-Сагайдачного м. Кафи (сучасна Феодосія) де розташовувався невільничий ринок
|
1617
|
Заснування Луцького Хрестоздвиженського братства
|
1618
|Похід козаків під проводом П. Конашевича-Сагайдачного на Москву; підписання Деулінських угод; Річ Посполита отримала Чернігово-Сіверщину та Смоленщину
|
1620
|
Битва під Цецорою (поразка С. Жолкевського від Туреччини)
|
1620
|
Відновлення вищої православної церковної ієрархії; висвячення Феофаном на посаду митрополита Йова Борецького (з ініціативи П. Конашевича-Сагайдачного)
|
1621
|
Хотинська війна (участь військ гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного проти Османської імперії разом із військами С. Жолкевського; поразка Османа у війні)
|
1625
|
Куруківська угода (протистояння С. Конєцпольського з військами М. Жмайла поблизу м. Бар; створення 6 полків реєстровців)
|
1630
|
Повстання нереєстровців під проводом Т. Федоровича (Трясила); бій під Переяславом, "Тарасова ніч"; підписання Переяславської угоди (кількість реєстровців – 8 тисяч козаків)
|
1631
|
Заснування П. Могилою Лаврської школи
|
1632
|
"Пункти для заспокоєння руського народу"
|
1632
|
Утворення Києво-Могилянської колегії
|
1635
|
Захоплення та руйнування І. Сулимою фортеці Кодак (збудована французьким інженером Ґ. Л. де Бопланом з метою не допускати козаків у походи на турків і татар)
|
1637 – 1638
|
Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні
|
1637
|
Поразка повсталих під Кумейками
|
1638
|
"Ординації Війська Запорозького реєстрового…..", Жовнинська битва (повсталих козаків очолювали Я. Остряниця, Д. Гуня, К. Скидай)
|
1638 – 1648
|
"Золотий спокій"; зародження невдоволення українців польською владою
|
1646
|
Видання творів: "Требник" П. Могили, "Православне сповідання віри" І. Трофимовича
|
травень 1648
|
Битва під Жовтими Водами
|
травень 1648
|
Битва під Корсунем (розгром 20-тисячних військ М. Потоцького)
|
вересень 1648
|
Битва під Пилявцями; оголошення "посполитого рушення" (шляхетського ополчення)
|
вересень 1648
|
Захоплення військами М. Кривоноса Високого Замку у Львові
|
грудень 1648
|
Урочистий в’їзд Б. Хмельницького до Києва (Хмельницького зустрічали єрусалимський патріарх Паїсій та митрополит Сильвестр Косів)
|
лютий 1649
|
До Переяслава прибуває польське посольство, виголошення гетьманом програми розбудови Української держави
|
1649
|
Похід Литовський князя Я. Радзивілла через Білорусь на Київ (йому протистояли війська козацького полковника М. Кричевського; бій під Лоєвим; смерть полковника)
|
1649
|
Зборівська битва, Зборівський договір (під владою гетьмана – Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства,; кількість реєстровців – 40 тисяч)
|
1651
|
Похід Я. Радзивілла на Київ; пограбування міста
|
1651
|
Берестецька битва, Білоцерківський договір (під владою гетьмана – Київщина, кількість реєстровців – 20 тисяч; поляки повертаються на свої землі)
|
1652
|
Батозька битва (помста за Берестечко)
|
1652–1709
|
Існування Чортомлицької Січі на р. Чортомлик
|
1652
|
Заснування І. Дзиковським слободи Острогозьк (вихідці з Острога)
|
1653
|
Похід Т. Хмельницького на Молдову (допомога своєму тестю); смерть Тимоша
|
1653
|
Битва під Жванцем, Кам'янецький договір (домовленість поляків і татар про припинення воєнних дій; Хмельницький у переговорах участі не брав)
|
1654
|
Переяславська рада, українсько-московський договір («Березневі статті») (присяга гетьмана і козаків на вірність московському царю Олексію; Конфедерація)
|
1654
|
Заснування Харкова. Існування 5 полків на Слобожанщині
|
1655
|
Вигнання московсько-українськими військами під командуванням І. Золотаренка поляків з Білорусі
|
січень 1655
|
Охматівська битва; похід на Галичину; перемога над польськими військами С. Потоцького під Городком
|
1656
|
Московсько-польське Віленське перемир’я (обіцянка Речі Посполитої надати корону російському царю Олексію)
|
жовтень 1656
|
Утворення союзу Трансільванії та України проти Польщі (Швеція брала участь у переговорах)
|
1657
|
Похід Юрія ІІ, Дердя Ракоці та військ Антона Ждановича на Польщу, взяття Варшави; капітуляція трансильванського правителя; повернення козаків в Україну. Смерть Б. Хмельницького
|
1657
|
Корсунська рада (обрання І. Виговського гетьманом)
|
1658
|
Гадяцький договір (сторони договору: Польща, Литва, Велике князівство Руське)
|
1659
|
Конотопська битва; московсько-українська війна
|
1659
|
Гетьманство Ю. Хмельницького; Чуднівська кампанія (граф В. Шереметьєв)
|
1660
|
Слободищенська угода
|
1663
|
Фактичний поділ України на Правобережну (П. Тетеря); та Лівобережну (І. Брюховецький) (Чорна рада в Ніжині); зречення гетьманства Ю. Хмельницьким
|
1665
|
Поїздка І. Брюховецького до Москви; Московські статті
|
1663 – 1664
|
Похід П. Тетері з поляками на Лівобережжя
|
1665 – 1676
|
П. Дорошенко – гетьман Правобережжя; створення "сердюків"
|
1667
|
Андрусівський перемир’я між Московією та Польщею (без українців); юридичний поділ України
|
1668
|
П. Дорошенко – гетьман обох боків Дніпра
|
1669
|
Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії
|
1669–1672
|
Д. Многогрішний – (наказний) гетьман Лівобережжя; підписання Глухівських статей (27 пунктів); утворення "компанійців"
|
1672–1687
|
І. Самойлович – гетьман Лівобережжя. Утворення бунчукового товариства, укладання Конотопських статей; забудова Троїцького собору Густинського монастиря під Прилуками; церкви Іоанна Предтечі
|
1672
|
Протистояння П. Дорошенка з Мохамедом IV проти М. Ханенка (його підтримувала Польща) на Брацлавщині, перемога П. Дорошенка, похід на Галичину; підписання Бучацького договору
|
1677–1678
|
Перший і другий чигиринські походи Туреччини
|
1678–1679
|
"Великий згін" (насильницьке переселення мешканців з Правобережної України на Лівобережну, організоване гетьманом І. Самойловичем)
|
1681
|
Бахчисарайський мирний договір (сторони договору: Туреччина, Московія); середня Київщина 20 років залишалася незаселеною
|
1686
|
"Вічний мир" між Московським царством і Річчю Посполитою (Брацлавщина та південна Київщина мали бути нейтральними).
Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові
|
1687
|
Перший Кримський похід В. Голіцина (допомога І. Самойловича, якого звинуватили в невдачі); мета – вихід Московії до Чорного моря, війна з Кримським ханством
|
1687
|
Підписання Коломацьких статей новообраним гетьманом І. Мазепою
|
1689
|
Другий Кримський похід В. Голіцина
|
1692
|
Заворушення в Переяславському, Миргородському, Полтавському полках (переросло в повстання під проводом П. Іваненка-Петрика)
|
1698–1712
|
П. Іваненко-Петрик – гетьман так званої Ханської України
|
1699
|
Карловицький мир між Польщею та Туреччиною (Правобережна Україна, якою володіли турки (в основі Поділля), перейшла до Польщі)
|
1702–1704
|
Повстання С. Палія. Перехід І. Мазепи через Дніпро, зайняття Київщини й Волині, придушення повстання І. Палія
|
1704–1709
|
Об’єднання Правобережної та Лівобережної України під владою І. Мазепи
|
1708
|
Україно-шведський союз, зруйнування Батурина
|
1708–1722
|
Призначення І. Скоропадського гетьманом (для наглядання над гетьманом призначався царський резидент А. Ізмайлов)
|
1709
|
Перехід кошового отамана Запорозької Січі К. Гордієнка з військом на бік І. Мазепи. Полтавська битва. Поразка шведів та І. Мазепи, втеча до Бендер
|
1709
|
Зруйнування московитськими військами Чортомлицької січі, Полтавська битва
|
1710
|
Смерть І. Мазепи
|
1710
|
"Конституція…" Пилипа Орлика ("Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького": вступ і 16 статей). Обрання П. Орлика гетьманом
|
1711
|
Похід П. Орлика разом з татарами на Україну (дійшли до Білої Церкви і повернули назад до Бендер). Прутський похід Петра І
|
1711 – 1728
|
Існування Олешківської Січі (на території Кримського ханства)
|
1713
|
Ліквідація козацтва на Правобережній Україні
|
1720
|
Укази Петра І: про реорганізацію Генеральної військової канцелярії, про укладання адміністративних документів російською мовою
|
1722 – 1727
|
Перша Малоросійська колегія (складалася з 6 офіцерів, яких очолював граф Вельямінов)
|
1722
|
Надання першому ієрархові Київської митрополії титулу архієпископа Київського та Малої Росії (призначати його мав церковний Синод на чолі з царем у Петербурзі)
|
1727 – 1734
|
Д. Апостол – гетьман; "Рішительні пункти"; завершено укладання зводу "Права, за якими судиться малоросійський народ"
|
1734
|
Заснування Нової (Підпільненської) Січі (кошовий отаман І. Білицький, край поділено на 8 паланок (округів)
|
1734
|
Гайдамаччина. Повстання Верлана проти Польщі
|
1735
|
Скорочення урядом реєстровців; поділ козаків на заможних (виборних козаків), та збіднілих (підпомічників)
|
1738 – 1759
|
Виступи загонів О. Довбуша, В. Баюрака, І. Бойчука; виступ «опришків»
|
1751
|
К. Розумовський – гетьман
|
1752
|
Створення Нової Сербії в північно-східній частині Запоріжжя (з 1775 – м. Єлисаветград, сучасний Кропивницький); утворення Слов'яносербії (сучасні Луганська, Кіровоградська, частина Донецької областей)
|
1760
|
Проведення судової реформи на Гетьманщині
|
1761
|
Перетворення Мотрининського монастиря на осередок православного руху
|
1764
|
Остаточна ліквідація посади гетьмана
|
1764 – 1782
|
Утворення Другої Малоросійської колегії (очолював П. Румянцев, який здійснив Генеральний опис Малоросії)
|
1767
|
Створення Законодавчої комісії, член якої Г. Полєтика намагався повернути українській шляхті старі привілеї
|
1768 – 1774
|
Російсько-турецька війна (закінчилася Кючук-Кайнарджинським договором, кордони Росії відсунулись на південь і таким чином Січ опинилася в межах Російської імперії)
|
1768
|
Коліївщина (керівники: М. Залізняк, І. Гонта; повстання охопило Київщину та Брацлавщину, зокрема гайдамаки взяли Умань; повстання придушене російською владою; страта гайдамаків відбувалась у м. Кодня)
|
1772
|
І поділ Речі Посполитої (Галичина відходить до Австрійської імперії)
|
1775
|
Остаточна ліквідація Запорозької Січі (наказ Катерини ІІ генералові П. Текелі; російська армія напала і зруйнувала Січ, останній кошовий отаман П. Калнишевський ув’язнений у Соловецький монастир. Задунайська Січ, Банатська Січ
|
1780 – 1782
|
Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
|
1781
|
Поділ Гетьманщини на три намісництва: Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (згодом вони утворили Малоросійське генерал-губернаторство)
|
1783
|
Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.
Підкорення Російською імперією Кримського ханства
(ліквідований полковий устрій, запроваджено повіти)
|
1784
|
Повстання С. Гаркуші (повстання придушене російською владою)
|
1785
|
"Грамота про вільність дворянства»" (українську шляхту урівняно в правах з російським дворянством)
|
1787 – 1791
|
Російсько-турецька війна (закінчилася Ясським мирним договором, Крим було закріплено в складі Росії)
|
1787
|
Утворення групи автономістів на чолі з В. Капністом (відстоювали автономію Гетьманщини, виступали за відновлення козацького війська)
|
1788
|
Утворення Чорноморського козацького війська
|
1791
|
Місія В. Капніста до Берліна, переговори з канцлером Пруссії
|
1792
|
Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань, з 1860р. має назву Кубанське козаче військо
|
1793
|
ІІ поділ Речі Посполитої (Правобережжя переходить під контроль Російської імперії)
|
1795
|
ІІІ поділ Речі Посполитої (Річ посполита припинила своє існування, до Росії відходять землі західної Волині)
Кінець XVIII століття – 1914 рік
|
Дата
|
Подія
|
1798
|
Видання "Енеїди" І. Котляревського
|
1805
|
Відкриття Харківського університету (з ініціативи В. Каразіна)
|
1806 – 1812
|
Російсько-турецька війна (закінчилася Бухарестським мирним договором, до Росії відійшла Бессарабія)
|
1810 – 1825
|
Рух опришків на Прикарпатті (очолював М. Штолюк)
|
1812
|
Напад Наполеона Бонапарта на Росію
|
1813 – 1830
|
Повстання (з перервами) під проводом У. Кармелюка на Поділлі
|
1816 – 1857
|
Утворення військових поселень (з 25 округів військових поселень три зосереджені на Харківщині, Катеринославщині, Херсонщині)
|
1816
|
Створення освітнього товариства греко-католицьких священників (у Перемишлі під патронатом єпископа М. Левицького помічник І. Могильницький зібрав гурт священників і заснував перше просвітницьке товариство греко-католицьких священників)
|
1817
|
Оголошення Одеси відкритим містом (порто-франко)
|
1817
|
Повстання бузьких козаків на Херсонщині
|
1817
|
Закриття Києво-Могилянської академії. Відкриття в Одесі Рішельєвського ліцею. Заснування Львівського інституту Оссолінських
|
1818–1819
|
Утворення в Полтаві масонської ложі "Любов до істини" (членом ложі був І. Котляревський)
|
1818
|
Переїзд М. Щепкіна з Харкова до Полтавського театру (Полтавський театр припинив свою роботу 1821 рік)
|
1819
|
Повстання військових поселенців у Чугуєві
|
1820
|
Відкриття гімназії Вищих наук у Ніжині
|
1821
|
Малоросійське товариство (очолював В. Лукашевич); програмний документ – «Катехизис автономіста»
|
1821
|
Утворення Південного (П. Пестель, "Руська правда") й Північного товариства (М. Муравйов, "Конституція") декабристів (офіцерські організації (декабристи) ставили за мету скинути самодержавство без будь-чиєї допомоги)
|
грудень 1825 – січень 1826
|
Повстання Чернігівського полку
|
1828 – 1829
|
Російсько-турецька війна (перехід Задунайської Січі в межі Російської імперії, ініціатор переходу – Й. Гладкий)
|
1828
|
Ліквідація Задунайської Січі
|
1830–1831
|
Польське визвольне повстання
|
1830-ті – 1880-ті
|
Промисловий переворот у Російській імперії
|
1831
|
Ліквідація Магдебурзького права на Лівобережжі
|
1831
|
"Холерні бунти" на Закарпатті
|
1832
|
Створення Азовського козачого війська (проіснувало до 1866 р.)
|
1833–1837
|
Діяльність "Руської трійці" (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич)
|
1834
|
Відкриття університету в Києві (Університет святого Володимира, ректор М. Максимович)
|
1837
|
Видання "Русалки Дністрової" (у Будапешті стараннями Я. Головацького)
|
1839
|
Ліквідація царською владою Греко-Католицької Церкви на Правобережжі
|
1840
|
Перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка (Петербург)
|
1844
|
Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині
|
1841
|
Ліквідація судочинства за Литовським статутом
|
1846
|
Видання "Історії Русів" (Москва)
|
1846 – 1847
|
Діяльність Кирило-Мефодіївського братства (засновники: М. Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський; програмні документи: «Книга буття українського народу», «Статут братства св. Кирила та Мефодія»)
|
1848
|
Скасування панщини в Галичині
|
1848
|
Створення Головної Руської Ради. Видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька»
|
1848
|
«Весна народів» (революційні події проти самодержавства в європейських країнах). Проголошення конституції в Австрійській імперії, відкриття парламенту. Діяльність видавництва Галицько-руська матиця; відкриття кафедри української мови та літератури у Львівському університеті (очолював Я. Головацький)
|
жовтень 1848
|
Собор руських вчених у Львові
|
1848 – 1850
|
Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині
|
1848 – 1851
|
Діяльність Головної руської ради
|
1849
|
Слов’янський з’їзд у Празі (організації-учасниці: Центральна рада народова, Головна руська рада, «Руський собор»)
|
1853 – 1856
|
Кримська війна
|
1854
|
Спроба підняти національно-визвольне повстання під проводом М. Чайковського (Садик-паша)
|
1855
|
Селянський рух «Київська козаччина» (селяни складали списки вільних козаків і відмовлялися від панщини)
|
1856
|
Селянський рух «У Таврію за волею»
|
1859
|
Виникнення першої громади; відкриття в Києві першої в Російській імперії недільної школи
|
початок 1860-х
|
Діяльність «хлопоманів»
|
1860-ті – 1890-ті
|
Формування в Україні Донецького вугільно-металургійного, Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцевого промислових центрів; прискорений розвиток зернового і цукробурякового виробництва
|
1860
|
Фінансова реформа; утворення Державного банку; розвиток мережі приватних банків
|
1860
|
Початок громадівського руху в Україні; створення в Києві Української громади
|
1861 – 1862
|
Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»
|
19 лютого
1861
|
Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії (категорія тимчасовозобов’язаних була скасована через 20 років; відрізки / прирізки на Правобережжі)
|
1863
|
Валуєвський циркуляр (заборона друкування українською мовою освітніх і релігійних видань)
|
1863 – 1864
|
Польське національно-визвольне повстання (повстання проти Росії, охопило й Правобережну Україну)
|
1863 – 1865
|
Будівництво залізниці Балта-Одеса
|
1864
|
Судова реформа. Земська реформа. Освітня реформа
|
1865
|
Цензурна реформа
|
1865
|
Відкриття Новоросійського університету (Одеса)
|
1866
|
Отримання волі державними селянами Російської імперії
|
1868
|
Створення у м. Львові товариства «Просвіта»
|
початок 1870-х
|
Відновлення громадівського руху
|
1870-ті
|
Діяльність в Україні «чайковців»; «Київська комуна» (народники)
|
1870
|
Міська реформа (у містах утворено думи, які очолюють голови)
|
1873
|
Створення у м. Львові літературного товариства іміені Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство імені Тараса Шевченка)
|
1873 – 1876
|
Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
|
1874
|
Військова реформа (тривалість служби – 6 – 7 років)
|
1874
|
Здійснення народниками масового «ходіння в народ»
|
1875
|
Початок діяльності гуртка «Південних бунтарів»
|
1875
|
Відкриття Чернівецького університету
|
1876
|
Емський указ (заборона української мови імператором Олександром ІІ)
|
1877
|
Створення «Таємної дружини»; «Чигиринська змова»
|
1878
|
Початок закордонної діяльності М. Драгоманова; журнал «Громада»
|
1890
|
Створення Русько-української радикальної партії (РУРП)
|
1892–1893
|
Виникнення таємної студентської організації «Братство тарасівців»
|
1895
|
Видання книги Ю. Бачинського «Україна irredenta» (Україна уярмлена)
|
1897
|
Створення Загальної української організації
|
1898
|
Створення Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП)
|
1899
|
Створення Української національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії
|
кінець ХІХ – початок ХХ ст.
|
Розгортання процесу монополізації Наддніпрянської України
|
1900
|
Будівництво Луганського паровозобудівного заводу
|
1900–1903
|
Економічна криза в українських губерніях Російської імперії
|
1900
|
Створення Радикальної української партії (РУП)
|
1900
|
Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна»
|
1900
|
Створення першого гуртка спортивно-фізкультурної організації «Січ»
|
1900
|
Обрання Андрея Шептицького митрополитом Української Греко-Католицької Церкви
|
1901–1902
|
Заснування Української народної партії
|
1902
|
Масовий селянський страйк у Західній Україні
|
1905–1907
|
Демократична революція в Російській імперії
|
9 січня 1905
|
«Кривава неділя»
|
1905
|
РУП перейменовано в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП). Об'єднання УДП і УРП в Українську демократично-радикальну партію (УДРП)
|
17 жовтня 1905
|
Маніфест Миколи ІІ про громадянські свободи та створення І Державної Думи
|
1905
|
Створення перших в Наддніпрянській Україні товариств «Просвіта» (Катеринослав, Одеса)
|
1905
|
Вихід першої української газети «Хлібороб». Закон, який дозволяв видавати літературу національними мовами, створювати культурно-освітні національні товариства і відкривати національні театри
|
1906
|
Початок видання в Києві щоденної української газети «Громадська думка»
|
1906
|
Офіційне скасування обмежень української мови, уведених Емським указом
|
1906–1907
|
Діяльність української парламентської громади у І та ІІ Державних думах
|
1906
|
Указ, що започаткував Столипінську аграрну реформу (завершена законами від червня 1910 р. і травня 1911 р.)
|
червень 1907
|
Третьочервневий переворот, закінчення революції.
|
1907
|
Упровадження в Австро-Угорській імперії виборчого права для чоловіків
|
1908
|
Створення Товариства українських поступовців (ТУП)
|
1908 – 1913
|
Промислове піднесення Наддніпрянської України
|
1910
|
Циркуляр Столипіна із забороною реєструвати будь-які чужорідні товариства й видавництва
|
1911
|
Справа «Бейліса»
|
1911
|
Створення таємного гуртка «Пласт». Розправа в Дрогобичі над виборцями до Австро-Угорського парламенту
|
1912
|
Створення військово-патріотичного товариства «Січові стрільці»
|
1912
|
Перший у післяреволюційний період масовий виступ українців (під час поховання М. Лисенка)
|
1913
|
Виступ Д. Донцова з програмою політичного відокремлення від Росії
|
1914
|
Протести проти заборони святкування в Києві століття від дня народження Тараса Шевченка
1914 – 1939 роки
|
Дата
|
Подія
|
серпень 1914
|
Початок Першої світової війни
|
серпень 1914
|
Створення Головної Української Ради. Формування легіону Українських січових стрільців (УСС). Створення Союзу визволення України (СВУ)
|
серпень-вересень 1914
|
Галицька битва
|
вересень 1914
|
Російський окупаційний режим у Галичині; утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
|
1915
|
Утворення Загальної української ради (Відень)
|
1915
|
Бій за гору Маківка (42 легіонери було вбито і 76 поранено)
|
1915
|
Контрнаступ австро-угорських військ; звільнення Галичини. Горлицька операція
|
1916
|
«Брусиловський прорив»
|
вересень 1916
|
Бій УСС за гору Лисоня
|
1917
|
Лютнева демократична революція; повалення самодержавства; Тимчасовий уряд; ради робітничих і солдатських депутатів
|
березень 1917
|
Утворення Української Центральної Ради (УЦР)
|
квітень 1917
|
Всеукраїнський Національний Конгрес.
Легітимізація діяльності УЦР. Створення «Українського клубу ім. П. Полуботка» стараннями М.Міхновського. Утворення полку імені Хмельницького
|
травень 1917
|
Перший Військовий з’їзд. Утворення Військового Генерального комітету (головою обрано С. Петлюру), делегація (на чолі з В.Винниченком) до Тимчасового уряду
|
червень 1917
|
Перший Універсал УЦР (проголошення автономії). Утворення Генерального секретаріату на чолі з В. Винниченком
|
липень 1917
|
Другий Універсал УЦР.
Приїзд до Києва І. Церетеллі, О. Керенського, М. Терещенка. Компроміс із Тимчасовим урядом. Урядова криза в Росії, виступ більшовиків; збройний виступ самостійників
|
серпень 1917
|
«Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні». Державна нарада в Москві – корніловський заколот
|
вересень 1917
|
З’їзд народів Росії в Києві
|
25 жовтня (7 листопада) 1917
|
Більшовицький переворот у Петрограді. Нейтральна позиція УЦР
|
листопад 1917
|
Третій Універсал УЦР (проголошення Української Народної Республіки (УНР), соціально-економічні питання)
|
грудень 1917
|
Маніфест Ради Народних Комісарів (РНК) до українського народу з ультимативними вимогами до УЦР
|
грудень 1917
|
Установлення більшовицької влади в Харкові. З’їзд рад у Харкові. Створення Народного секретаріату
|
грудень 1917
|
Проголошення Кримської народної республіки
|
9(22) січня 1918
|
Четвертий Універсал УЦР (проголошення незалежності Української Народної Республіки)
|
січень 1918
|
Початок наступу червоних військ на Київ. Бій під Крутами. Вступ військ М. Муравйова до Києва
|
січень (лютий) 1918
|
Берестейській мирний договір між УНР та державами Четверного союзу
|
березень 1918
|
Підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною. Повернення УЦР до Києва.
|
29 квітня 1918
|
Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.
Українська держава (виконавчий орган влади – Рада міністрів)
|
серпень 1918
|
Утворення Українського національного союзу (УНС) (голова – В. Винниченко)
|
1 листопада 1918
|
Листопадовий зрив у Львові
|
13 листопада 1918
|
Проголошення Західноукраїнської народної Республіки (ЗУНР).
Створення Державного секретаріату ЗУНР. Утворення Української Галицької армії (УГА)
|
1918 – 1919
|
Українсько-польська війна
|
14 листопада 1918
|
Утворення Директорії (голова – В. Винниченко)
|
листопад 1918
|
Заснування Української академії наук (УАН) (президент УАН – В. Вернадський)
|
грудень 1918
|
Зрічення влади П. Скоропадським; перехід влади до рук Директорії. Домовленості з радянської Росією, Антантою, А. Денікіним, Н. Махном
|
22 січня 1919
|
Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
|
лютий 1919
|
Вступ (другий) більшовиків до Києва
|
1919–1922
|
Холодноярська республіка
|
січень 1919
|
Затвердження офіційної назви радянської України – Українська Соціалістична Радянська Республіка. Перейменування Тимчасового робітничо-селянського уряду України в Раднарком (голова – Х. Раковський)
|
1919
|
Паризька мирна конференція
|
квітень 1919
|
Створення Кримської Соціалістичної Радянської Республіки.
Декрет ВУЦВК про продовольчу диктатуру (політика «воєнного комунізму»)
|
червень 1919
|
Чортківська офензива. Контрнаступ Української Галицької армії під командуванням О. Грекова
|
липень 1919
|
Перехід військами ЗУНР р. Збруч і об’єднання з військами УНР; військові дії в Києві
|
серпень 1919
|
«Київська катастрофа». Установлення Денікінського режиму. «Білий терор». Поділ території на три області: Українську, Харківську, Новоросійську
|
серпень 1919
|
Утворення Революційної повстанської армії України (махновців).
|
жовтень 1919
|
Перехід радянських військ у наступ (третій прихід більшовиків в Україну). Поразка військ Директорії та УГА
|
грудень 1919 – травень 1920
|
Перший Зимовий похід армії УНР (під керівництвом М. Омеляновича-Павленка)
|
грудень 1919 – (квітень 1920)
|
Відступ денікінців з Києва; прихід радянських військ.
Утворення Всеукрревкому (на чолі – Г. Петровський)
|
квітень 1920
|
Варшавська угода між Польщею та УНР (підписали Ю. Пілсудський, С. Петлюра)
|
травень 1920
|
Вступ польської армії і військ УНР у Київ
|
червень 1920
|
Контрнаступ радянських військ. Наступ Західного фронту на Варшаву, Південно-західного – на Львів
|
серпень 1920
|
Проголошення в Східній Галичині Галицької соціалістичної радянської республіки на чолі з Галревкомом (голова – В. Затонський). Проголошення в Сколівському повіті Бойківської радянської республіки.
Переговори делегації УНР з П. Врангелем
|
1920
|
Утворення Української військової організації
|
1920
|
Підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії
|
жовтень-листопад 1920
|
Перемир’я Росії та Польщі (розрив з УНР). Самостійні військові дії українських військ; відступ з території України під тиском Червоної армії. Війна більшовиків (командувач М. Фрунзе) та махновців проти П. Врангеля. Штурм Перекопу; встановлення радянської влади в Криму. Розрив радянським командуванням угоди з махновцями
|
березень 1921
|
Ризький мирний договір (сторони договору: Польща, РСФРР, УСРР, БСРР)
|
березень 1921
|
Х з’їзд РКП(б) (проголошення нової економічної політики (НЕП))
|
вересень 1921
|
Залишення махновцями України
|
листопад 1921
|
Другий Зимовий похід армії УНР (під керівництвом Ю. Тютюнника)
|
1921
|
Заснування Таємного університету у Львові
|
1921
|
Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
|
1921 – 1923
|
Масовий голод в Україні
|
1922
|
Початок роботи театру «Березіль» під керівництвом Л. Курбаса
|
грудень 1922
|
Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) (УСРР, РСФРР, БСРР, Закавказька федерація (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
|
1923
|
Проголошення коренізації (українізації)
|
1923
|
Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР
|
1924
|
Уведення двомовних (утраквістичних) шкіл у Східній Галичині
|
1924
|
Татарбунарське повстання
|
1925
|
Ухвалення Конституції УСРР
|
1925
|
Проголошення курсу на індустріалізацію
|
1925
|
Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
|
1926
|
Державний переворот у Польщі; установлення режиму «санації»
|
1926 – 1928
|
Утворення Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) (М. Хвильовий, літературна дискусія)
|
1927
|
Формування Української національної партії на Буковині
|
1928
|
Виступ М.Волобуєва в журналі «Більшовик України» зі статтею «До проблеми української економіки»
|
1928
|
Судовий процес у «Шахтинській справі»
|
1928/29 – 1932
|
Перша п’ятирічка, перехід СРСР на планову економіку
|
1929 – початок 1930
|
Ліквідація Української автокефальної православної церкви
|
1929
|
Початок насильницької колективізації.
Форсована індустріалізація. Будівництво Київської кіностудії
|
1929
|
Утворення Організації українських націоналістів (ОУН)
|
1930
|
Судовий процес Спілки визволення України (СВУ)
|
1930
|
Постанова про загальне обов’язкове навчання
|
1930
|
Проведення польською владою акції «пацифікації» (Східна Галичина)
|
1932
|
Закон про охорону соціалістичної власності («закон про п’ять колосків»). Запровадження внутрішнього паспорта. Уведення в дію Дніпрогесу
|
1932 – 1933
|
Голодомор в Україні.
Самогубство М. Хвильового, арешти письменників
|
1934
|
Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва
Створення Спілки письменників України; ліквідація літературних об’єднань. Арешт і розправа над українськими кобзарями в Харкові
|
1934
|
Убивство членами ОУН Б. Перацького
|
1935
|
Почин О. Стаханова з м. Кадіївки; початок соціалістичних змагань
|
1936
|
Варшавський та Львівський судові процеси над членами ОУН
|
1937
|
Ухвалення Конституції УРСР (нова (Сталінська) Конституція УРСР)
|
1937 – 1938
|
«Великий терор» («Розстріляне відродження»)
|
1938
|
Постанова про вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання
|
1938
|
Убивство в Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця
|
1938
|
Надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини
|
15 березня 1939
|
Проголошення незалежності Карпатської України
1939 рік – початок ХХІ століття
|
Дата
|
Подія
|
23 серпня 1939
|
Радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова – Ріббентропа»)
|
1 вересня 1939
|
Початок Другої світової війни; вторгнення нацистських військ на територію Польщі
|
17 вересня 1939
|
Вторгнення Червоної армії на територію Західної України
|
28 вересня 1939
|
Договір про розмежування зони німецької та радянської окупації по лінії Керзона (Закерзоння: Холмщина, Надсяння, Лемківщина, Підляшшя)
|
27 жовтня 1939
|
Проведення урядом СРСР Народних Зборів у Львові; проголошення радянської влади в Західній Україні
|
1 листопада 1939
|
Рішення Верховної Ради СРСР «задовольнити прохання» населення Західної України
|
1939
|
Розкол організації ОУН після вбивства в Роттердамі Є. Коновальця на ОУН(б) (за С. Бандеру) та ОУН(м) (за А. Мельника)
|
червень 1940
|
Вторгнення Червоної Армії на територію Бессарабії та Північної Буковини
|
22 червня 1941
|
Напад Німеччини на СРСР
|
23 – 29 червня 1941
|
Танкова битва на початку війни на лінії Луцьк – Рівне – Броди
|
30 червня 1941
|
Проголошення Акта відновлення Української Держави
|
літо 1941
|
Створення Тарасом Бульбою-Боровцем загонів «Поліської січі»
|
вересень 1941
|
Захоплення Києва
|
вересень 1941
|
Початок розстрілів в Бабиному Яру (у лютому 1942 р. розстріляно українську письменницю, члена ОУН Олену Телігу, автора альманаху «Литаври»)
|
листопад 1941
|
Ухвалення Гітлером рішення про штучне створення голоду
|
червень 1942
|
Створення Українського штабу партизанського руху (УШПР) на чолі з Т. Строкачем.
|
липень 1942 – лютий 1943
|
Сталінградська битва (після неї розпочалося звільнення території СРСР від нацистів). Наказ про «загороджувальні загони»
|
14 жовтня 1942
|
Створення Української Повстанської Армії (УПА)
|
грудень 1942
|
Початок вигнання німецьких військ та їхніх союзників з України
|
весна 1943
|
Створення зусиллями мельниківців і В. Кубійовича (очолював єдиний легальний Український центральний комітет) дивізії СС «Галичина»
|
1943
|
Трансформація «Поліської Січі» в Українську Народну Революційну армію
|
1943
|
Рейд загону С. Ковпака «Від Путивля до Карпат» з метою ліквідації нафтового басейну Дрогобич – Борислав
|
липень – вересень 1943
|
Битва на Курській дузі (найбільша танкова битва за часів ІІ світової війни).
|
1943
|
Звільнення з ув'язнення за клопотанням М. Бажана та О. Довженка деяких українських письменників (серед них – Остап Вишня)
|
літо 1943
|
Завершення О. Довженком кіноповісті «Україна в огні» (твір був підданий жорстокій критиці)
|
1943
|
Тегеранська конференція
|
6 листопада 1943
|
Вигнання німецьких окупантів з Києва
|
січень-лютий 1944
|
Корсунь-Шевченківська наступальна операція
|
початок 1944
|
Створення у Львівській області Української головної визвольної ради (УГВР) на чолі з К. Осьмаком
|
травень 1944
|
Депортація кримськотатарського народу з Криму
|
червень 1944
|
Бій дивізії СС «Галичина» проти радянських військ (дивізію кинули в бій і розбили під Бродами)
|
1944
|
Смерть митрополита Андрея Шептицького; новий керівник Української Греко-Католицької Церкви – Йосип Сліпий
|
1944
|
Утворення в УРСР міністерства закордонних справ (Д. Мануїльський) та міністерства оборони (В. Герасименко)
|
28 жовтня 1944
|
Завершення вигнання німецьких військ та їхніх союзників з України
|
лютий 1945
|
Ялтинська конференція
|
квітень 1945
|
Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)
|
9 травня 1945
|
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|
липень-серпень 1945
|
Потсдамська конференція
|
2 вересня 1945
|
Завершення Другої світової війни
|
1945
|
Входження Закарпаття до складу УРСР
|
1945
|
Видання «Нарису історії української літератури»
|
1946
|
Постанова ЦК КП(б)У про перекручення та помилки у висвітленні історії української літератури
|
березень 1946
|
Ліквідація УГКЦ
|
лютий 1947
|
Визнання Румунією приналежності Північної Буковини до УРСР
|
1946 – 1947
|
Масовий голод в Україні
|
квітень – липень 1947
|
Проведення польською владою операції «Вісла»
|
1947
|
«Жданівщина»
|
1947
|
Скасування системи продовольчих карток; грошова реформа
|
жовтень 1947
|
Операція «Захід»
|
1948
|
Ухвалення закону «Про виселення осіб, які ухилялись від трудової діяльності»
|
1948
|
Сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (критика генетики, лисенківщина)
|
1948
|
Запуск газопроводу Дашава – Київ
|
березень 1950
|
Знищення військами НКВС командира УПА Романа Шухевича
|
1951
|
Встановлення західного кордону УРСР
|
1953–1954
|
Повстання політичних в’язнів у сталінських таборах. Ліквідація ГУТАбу
|
червень 1953
|
Обрання на посаду першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка
|
листопад 1953
|
Уведення в експлуатацію першого в СРСР суцільнозварного мосту через Дніпро (за проєктом Є. Патона)
|
лютий 1954
|
Початок освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану, Алтаю та Сибіру
|
лютий 1954
|
Входження Кримської області до складу УРСР
|
лютий 1956
|
ХХ з’їзд КРПС, засудження культу особи
|
1957
|
Реформа управління економікою – створення раднаргоспів
|
1957
|
Запуск першого штучного супутника Землі
|
грудень 1958
|
Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР»
|
1959
|
Утворення Української робітничо-селянської спілки
|
1959
|
Утворення Клубу творчої молоді «Сучасник» м. Київ
|
1961
|
Суд у Львові над членами дисидентської організації – Української робітничо-селянської спілки (Л. Лук’яненко, Г. Кандиба та ін.)
|
1961
|
Політ першого космонавта в космос (Ю. Гагарін)
|
жовтень 1961
|
ХХІІ з’їзд КПРС (ухвалення нової програми КПРС)
|
1961
|
Грошова реформа
|
1962
|
Заснування Шевченківської премії з літератури та культури
|
липень 1963
|
Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного; призначення на цю посаду П. Шелеста
|
жовтень 1964
|
Усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова; обрання Л. Брежнєва
|
вересень – грудень 1965
|
Підготовка І. Дзюбою праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
|
1965
|
Перша хвиля масових затримань діячів антирежимного руху
|
1966–1970
|
VIIІ п’ятирічка («Золота п’ятирічка»)
|
квітень 1967
|
Підготовка В. Чорноволом збірки матеріалів «Лихо з розуму» про арешти в Україні
|
січень 1968
|
Публікація роману О. Гончара «Собор»
|
березень 1968
|
Протест 139 діячів культури України проти арештів і утисків української культури
|
квітень 1968
|
Оприлюднення «Листа творчої молоді Дніпропетровська» (І. Сокульський)
|
1970–1972
|
Видання «самвидавного» журналу «Український вісник»
|
1972
|
Друга хвиля масових затримань діячів антирежимного руху
|
травень 1972
|
Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста; обрання на цю посаду В. Щербицького
|
вересень 1972
|
Перехід до загальної середньої освіти
|
1976
|
Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ)
|
жовтень 1977
|
Ухвалення нової Конституції СРСР
|
квітень 1978
|
Ухвалення нової Конституції УРСР
|
травень 1982
|
Ухвалення Продовольчої програми СРСР
|
березень 1985
|
Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС
|
квітень 1985
|
Початок «Перебудови»
|
травень 1985
|
Постанова ЦК КПРС про подолання пияцтва та алкоголізму
|
4 вересня 1985
|
Смерть В. Стуса в таборі Мордовії
|
квітень 1986
|
Постанова ЦК КПРС про прискорення вирішення житлової проблеми в СРСР
|
26 квітня 1986
|
Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС)
|
травень 1986
|
Постанова ЦК КПРС про боротьбу з нетрудовими доходами
|
листопад 1986
|
Закон «Про індивідуальну трудову діяльність»
|
початок 1988
|
Перетворення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Українську Гельсінську спілку
|
лютий 1989
|
Установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка
|
травень 1989
|
Установча конференція товариства «Меморіал»
|
липень 1989
|
Страйк шахтарів України
|
вересень 1989
|
Створення Народного руху України за перебудову
|
вересень 1989
|
Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького; обрання на цю посаду В. Івашка
|
жовтень 1989
|
Закон УРСР «Про мови в Українській РСР»
|
1990
|
Відродження громад Української Греко-Католицької Церкви. Створення Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Перший собор Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
|
березень 1990
|
Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
|
травень 1990
|
Початок роботи Верховної Ради як постійно чинного парламенту України
|
червень 1990
|
Перехід Демократичного блоку у Верховній Раді УРСР до конструктивної опозиції, утворення Народної Ради
|
16 липня 1990
|
Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України
|
липень 1990
|
Відставка В. Івашка; обрання головою Верховної Ради УРСР Л. Кравчука
|
серпень 1990
|
Закон УРСР про економічну самостійність республіки
|
жовтень 1990
|
«Революція на граніті»
|
листопад 1990
|
Реєстрація Української республіканської партії (опозиційна до КПРС)
|
1990
|
Запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами
|
лютий 1991
|
Ухвалення Верховною Радою постанови про відновлення автономії Криму
|
червень 1991
|
Створення Меджлісу кримськотатарського народу
|
19 – 21 серпня 1991
|
Спроба антиконституційного перевороту в СРСР (ДКНС)
|
24 серпня 1991
|
Ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України
|
30 серпня 1991
|
Ухвалення Указу Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України»
|
1 грудня 1991
|
Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України
|
6 грудня 1991
|
Започаткування Збройних Сил України
|
1992
|
Вступ України до Наради з безпеки і співробітництва в Європі (з 1995 р. – ОБСЄ)
|
липень 1994
|
Обрання Леоніда Кучми Президентом України
|
1995
|
Обрання України членом Ради Європи
|
28 червня 1996
|
Ухвалення Конституції України
|
вересень 1996
|
Запровадження грошової національної одиниці – гривні
|
жовтень – грудень 2004
|
«Помаранчева революція». Обрання Президентом України Віктора Ющенка
|
2008
|
Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
|
січень 2010
|
Обрання Президентом України В. Януковича
|
листопад 2013 – лютий 2014
|
«Революція Гідності». Повалення авторитарного режиму
|
18 березня 2014
|
Окупація Криму. Включення Криму з ініціативи В. Путіна до складу Російської Федерації
|
14 квітня 2014
|
Початок антитерористичної операції (АТО) на сході України
|
червень 2014
|
Обрання Президентом України П. Порошенка
|
2014
|
Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
|
вересень 2014; лютий 2015
|
Мінські домовленості
|
січень 2019
|
Вручення Патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію