Де знайти тренувальні тести з усіх предметів НМТ

Національний мультитест у 2024 році розпочнеться вже у травні. Тож майбутні його учасники активно готуються до перевірки знань.

Так, вони можуть оцінити свою готовність до тестування завдяки тренувальним тестам НМТ. Як саме, читайте далі.

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Де знайти тренувальні тести до НМТ

На платформі ВШО ви можете знайти тести з різних предметів, які будуть на НМТ-2024.

Для цього необхідно:

створити обліковий запис на платформі (якщо ще не зареєстровані);

перейти до вкладки "Курси" й вибрати навчальний курс для 10 чи 11 класу;

відкрити вкладку "НМТ-2023: другий варіант";

натиснути на "Переглянути курс", а потім – на "Зареєструйтеся" – у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань.

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У МОН при цьому наголошували, що усі предметні тести відповідають чинним програмам ЗНО, а структура кожного – його загальній характеристиці.

Ви матимете змогу ознайомитися з оцінюванням і структурою тесту з кожного навчального предмета, тобто з формою і кількістю тестових завдань,

– зазначили у відомстві.

І додали, що у разі потреби ці матеріали можуть бути раціонально використані в освітньому процесі, зокрема для підготовки учнів / учениць до тестування.