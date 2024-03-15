Де знайти тренувальні тести з усіх предметів НМТ
Джерело:Освіторія
Національний мультитест у 2024 році розпочнеться вже у травні. Тож майбутні його учасники активно готуються до перевірки знань.
Так, вони можуть оцінити свою готовність до тестування завдяки тренувальним тестам НМТ. Як саме, читайте далі.
Дивіться також Довідка з місця навчання для реєстрації на НМТ: що мають знати випускники
Де знайти тренувальні тести до НМТ
На платформі ВШО ви можете знайти тести з різних предметів, які будуть на НМТ-2024.
Для цього необхідно:
- створити обліковий запис на платформі (якщо ще не зареєстровані);
- перейти до вкладки "Курси" й вибрати навчальний курс для 10 чи 11 класу;
- відкрити вкладку "НМТ-2023: другий варіант";
- натиснути на "Переглянути курс", а потім – на "Зареєструйтеся" – у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань.
У МОН при цьому наголошували, що усі предметні тести відповідають чинним програмам ЗНО, а структура кожного – його загальній характеристиці.
Ви матимете змогу ознайомитися з оцінюванням і структурою тесту з кожного навчального предмета, тобто з формою і кількістю тестових завдань,
– зазначили у відомстві.
І додали, що у разі потреби ці матеріали можуть бути раціонально використані в освітньому процесі, зокрема для підготовки учнів / учениць до тестування.
- Раніше ми розповідали про те, що яка довідка із місця навчання потрібна для реєстрації на НМТ-2024. Деталі читайте за посиланням.