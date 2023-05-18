Які завдання будуть на НМТ-2023 з української мови
18 травня 2023, 16:32Читать новость на русском
У 2023 році випускники на НМТ-2023 складатимуть три предмети. Серед двох обов'язкових – українська мова.
Блок НМТ з української мови міститиме 30 завдань. Письмові розгорнуті чи короткі відповіді у блоці не передбачені.
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Які завдання будуть на НМТ-2023 з української мови
Блок НМТ з української мови міститиме такі завдання:
- 10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із 4 варіантів;
- 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з 5 варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
За виконання цих завдань випускник може отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.