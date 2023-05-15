24 Канал підкаже, які 5 помилок з української мови не варто робити. Вони можуть зіпсувати ваш результат.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які мовні помилки не варто робити учасникам НМТ

Випускники можуть навіть і не знати, що та чи інша фраза є неправильною. Пропонуємо вам 5 лексичних помилок, які не можна робити:

приймати участь

Перш за все забудьте про фразу "приймати участь", адже "участь беруть".

думки співпадають

Також майте на увазі: у вас із кимось не співпадають думки, а збігаються.

оточуюче середовище

Варто пам'ятати і про те, що фраза "оточуюче середовище" є лексично неправильною. Треба казати "довкілля".

Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

об'єм завдань

Не забувайте казати і "обсяг завдань", а не "об'єм завдань".

прийшло в голову

І не пам'ятайте: геніальна ідея вам "спала на думку", а не "прийшла в голову".

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