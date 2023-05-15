24 Канал подскажет, какие 5 ошибок по украинскому языку не следует делать. Они могут испортить ваш результат.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Какие языковые ошибки не следует делать участникам НМТ
Выпускники могут даже и не знать, что та или иная фраза неправильна. Предлагаем вам 5 лексических ошибок, которые нельзя делать:
- приймати участь
Прежде всего забудьте о фразе "приймати участь" (укр.), ведь "участь беруть".
- думки співпадають
Также имейте в виду: у вас с кем-то не "співпадають думки", а "збігаються" (укр).
- оточуюче середовище
Следует помнить и о том, что фраза "оточуюче середовище" лексически неправильна. Надо говорить "довкілля" (укр.).
- об'єм завдань
Не забывайте говорить и "обсяг завдань", а не "об'єм завдань".
- прийшло в голову
И не помните: гениальная идея вам "спала на думку", а не "прийшла в голову".
К теме Какие ошибки по украинскому языку испортят ваш результат на НМТ-2023
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.