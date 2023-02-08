Чи конкуруватимуть абітурієнти з ТОТ з іншими вступниками за державні місця у вишах

Абітурієнти з окупованих територій у 2023 році, зважаючи на війну, вступатимуть до вишів України дистанційно. При цьому не складатимуть НМТ.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону. Він також повідомив, чи виділили окрему квоту при вступі для абітурієнтів, які не складатимуть НМТ.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Чи конкуруватимуть абітурієнти з ТОТ з іншими вступниками

Вітренко заспокоїв батьків абітурієнтів і заявив, що при вступі діти, які складали НМТ, не конкуруватимуть з тими українцями, які перебувають в окупації і не мають змоги складати тест. При цьому наголосив, що МОН "б'ється за кожну дитину, за кожен розум цієї дитини для того, щоб потім відбудувати всю Україну".

Діти, які зараз, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, проходитимуть всі процедури вступної кампанії дистанційно. Механізм відпрацювати у минулому році,

– уточнив посадовець.

Також розповів, які місця для вступу передбачили для абітурієнтів з ТОТ. Він нагадав, що за ініціативи президента України для дітей з тимчасово окупованих територій України відмінили ЗНО. Вони вступають за окремим механізмом на державні місця.

Ми абсолютно впевнені, що вони (абітурієнти з ТОТ, – ред.) не складуть конкуренцію тим дітям, які складатимуть національний мультипредметний тест,

– наголосив Вітренко.

При цьому додав, що процедура стосується тільки тих випускників, які фізично перебувають на окупованих територіях.

Читайте Буде додатковий конкурс: які сюрпризи очікують при вступі на окремі спеціальності

Вступна кампанія – 2023: коротко