Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими за государственные места в вузах
Абитуриенты с оккупированных территорий в 2023 году, учитывая войну, будут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом не будут составлять НМТ.
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Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими
Дети, которые сейчас, к сожалению, находятся на временно оккупированных территориях, будут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Механизм отработать в прошлом году,
– уточнил чиновник.
Также рассказал, какие места для поступления предусмотрели для абитуриентов с ВОТ. Он напомнил, что по инициативе президента Украины для детей с временно оккупированных территорий отменили ВНО. Они поступают по отдельному механизму на государственные места.
Мы абсолютно уверены, что они (абитуриенты из ВОТ – ред.) не составят конкуренцию тем детям, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест,
– подчеркнул Витренко.
При этом добавил, что процедура касается только тех выпускников, физически находящихся на оккупированных территориях.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.