Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими за государственные места в вузах

Абитуриенты с оккупированных территорий в 2023 году, учитывая войну, будут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом не будут составлять НМТ.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. Он также сообщил, выделили ли отдельную квоту при поступлении для абитуриентов, которые не будут составлять НМТ.

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Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими

Витренко успокоил родителей абитуриентов и заявил, что при поступлении дети, составлявшие НМТ, не будут конкурировать с теми украинцами, которые находятся в оккупации и не могут сдавать тест. При этом подчеркнул, что МОН "дерется за каждого ребенка, за каждый разум этого ребенка для того, чтобы потом отстроить всю Украину".

Дети, которые сейчас, к сожалению, находятся на временно оккупированных территориях, будут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Механизм отработать в прошлом году,

– уточнил чиновник.

Также рассказал, какие места для поступления предусмотрели для абитуриентов с ВОТ. Он напомнил, что по инициативе президента Украины для детей с временно оккупированных территорий отменили ВНО. Они поступают по отдельному механизму на государственные места.

Мы абсолютно уверены, что они (абитуриенты из ВОТ – ред.) не составят конкуренцию тем детям, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест,

– подчеркнул Витренко.

При этом добавил, что процедура касается только тех выпускников, физически находящихся на оккупированных территориях.

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