Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими за государственные места в вузах

8 февраля 2023, 17:26
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Абитуриенты с оккупированных территорий в 2023 году, учитывая войну, будут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом не будут составлять НМТ.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. Он также сообщил, выделили ли отдельную квоту при поступлении для абитуриентов, которые не будут составлять НМТ.

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Будут ли конкурировать абитуриенты с ВОТ с другими поступающими

Витренко успокоил родителей абитуриентов и заявил, что при поступлении дети, составлявшие НМТ, не будут конкурировать с теми украинцами, которые находятся в оккупации и не могут сдавать тест. При этом подчеркнул, что МОН "дерется за каждого ребенка, за каждый разум этого ребенка для того, чтобы потом отстроить всю Украину".

Дети, которые сейчас, к сожалению, находятся на временно оккупированных территориях, будут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Механизм отработать в прошлом году,
– уточнил чиновник.

Также рассказал, какие места для поступления предусмотрели для абитуриентов с ВОТ. Он напомнил, что по инициативе президента Украины для детей с временно оккупированных территорий отменили ВНО. Они поступают по отдельному механизму на государственные места.

Мы абсолютно уверены, что они (абитуриенты из ВОТ – ред.) не составят конкуренцию тем детям, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест,
– подчеркнул Витренко.

При этом добавил, что процедура касается только тех выпускников, физически находящихся на оккупированных территориях.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин