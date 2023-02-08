Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. И уточнил, что речь идет о спортивных и творческих специальностях.
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Чиновник, прежде всего, напомнил, что в 2023 году на любую специальность можно поступать с любым набором предметов НМТ. Но выделил творческие и спортивные специальности.
На творческие и спортивные специальности, кроме национального мультипредметного теста, нужно будет проходить еще творческие или спортивные конкурсы,
– уточнил Витренко.
По его словам, в этом году при поступлении также будут учитываться сертификаты ЗНО 2020-2021 годов и результаты НМТ 2022 года.
Для тех специальностей, которые нуждаются в особой государственной поддержке – у нас есть 53 специальности и 11 специализаций – на контрактную форму обучения можно будет поступать только по результатам рассмотрения мотивационного письма,
– добавил заместитель главы МОН.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.