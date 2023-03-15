НМТ-2023: оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі
Джерело:osvita.ua
Міносвіти оприлюднило значення вагових коефіцієнтів, які застосовуватимуть для кожної спеціальності при вступі до вишів в Україні. У 2023 році випускники на НМТ складають обов'язково українську мову та математику і ще один предмет на вибір.
Так, будь-яка комбінація обраних предметів дасть змогу абітурієнту вступати на будь-яку спеціальність. Водночас під час вибору третього предмета для складання на НМТ варто зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуть для кожної із спеціальностей.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі у виші
Ці коефіцієнти застосовують для надання результатам НМТ більшої ваги при вступі на споріднену до предмета спеціальність.
Так, при вступі на правничий напрям найбільшу вагу матиме результат з історії України та іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності – з фізики, при вступі на медичні спеціальності – результат з біології та фізики тощо.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!
Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.