НМТ-2023: обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении

Минобразования обнародовало значение весовых коэффициентов, применяемых для каждой специальности при поступлении в вузы в Украине. В 2023 году выпускники на НМТ составляют обязательно украинский язык и математику и еще один предмет по выбору.

Так, любая комбинация избранных предметов позволит абитуриенту поступать на любую специальность. В то же время при выборе третьего предмета для сдачи на НМТ следует учитывать установленные МОН коэффициенты, применяемые для каждой из специальностей.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении в вуз

Или коэффициенты применяют для придания результатам НМТ большего веса при поступлении на родственную предмету специальность.

Так, при поступлении на право направление наибольший вес будет иметь результат по истории Украины и иностранного языка, при поступлении на ИТ-специальности – по физике, при поступлении на медицинские специальности – результат по биологии и физики и т.д.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсыгде ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Весовой коэффициент для оценки по географии для поступающих, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.

Просмотреть таблицу коэффициентов можно по ссылке.

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Вступительная кампания – 2023: кратко