Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

20 січня 2023, 10:37
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Джерело:

Сергій Шкарлет

В Україні презентували модель вступу до вишів у 2023 році. Так, абітурієнти складатимуть під час НМТ 3 предмети.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що цьогоріч, як і у 2022 році, випускники складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. При цьому найважливіше – безпека учасників тестування. 

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Як і коли відбудеться НМТ – 2023 

НМТ відбудеться в один день. Міститиме завдання з трьох предметів.

Так, у межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика.

Також один предмет на вибір:

  • історія України;
  • іноземна мова;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками. 

Скільки сесій НМТ відбудеться

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023:

  • основна;
  • додаткова.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної. 

НМТ відбудеться у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).

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Чи зможуть скласти НМТ випускники, які – за кордоном 

Шкарлет також повідомив, що ті випускники, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, також можуть вступити до українських вишів завдяки НМТ. Вони зможуть скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу. У МОН обіцяють посприяти, аби таких держав було якомога більше. 

Також очільник МОН заявив, що рішення що НМТ ухвалювали враховуючи побажання випускників і їхніх батьків. Відповідний урядовий законопроєкт до ВРУ мають внести найближчим часом. 

Деталі вступної кампанії – 2023 дивіться в інфографіці УЦОЯО 



Інфографіка з телеграм-каналу Сергія Бабака

Автор: Марія Волошин