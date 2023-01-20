Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

В Україні презентували модель вступу до вишів у 2023 році. Так, абітурієнти складатимуть під час НМТ 3 предмети.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що цьогоріч, як і у 2022 році, випускники складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. При цьому найважливіше – безпека учасників тестування.

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Як і коли відбудеться НМТ – 2023

НМТ відбудеться в один день. Міститиме завдання з трьох предметів.

Так, у межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:

українська мова;

математика.

Також один предмет на вибір:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

Скільки сесій НМТ відбудеться

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023:

основна;

додаткова.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ відбудеться у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).

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Чи зможуть скласти НМТ випускники, які – за кордоном

Шкарлет також повідомив, що ті випускники, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, також можуть вступити до українських вишів завдяки НМТ. Вони зможуть скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу. У МОН обіцяють посприяти, аби таких держав було якомога більше.

Також очільник МОН заявив, що рішення що НМТ ухвалювали враховуючи побажання випускників і їхніх батьків. Відповідний урядовий законопроєкт до ВРУ мають внести найближчим часом.

Деталі вступної кампанії – 2023 дивіться в інфографіці УЦОЯО





Інфографіка з телеграм-каналу Сергія Бабака