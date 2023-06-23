В УЦОЯО розповіли, чи може НМТ замінити ЗНО

20 червня завершилася основна сесія НМТ-2023. У липні ще відбудеться додаткова.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього" у Львові розповіла, чи може НМТ замінити ЗНО. Про це розповідає 24 Канал.

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Чи може НМТ замінити ЗНО

Вакуленко зауважила, що навряд чи в УЦОЯО повернуться до тестових форм у паперовому варіанті. Папір залишать лише для невеличких моніторингових досліджень для 4-го класу. Вона вважає, що повертатися до паперових тестувань немає сенсу.

Очільниця УЦОЯО переконана: краще вдосконалювати комп'ютерні тестування. Зокрема, варто збільшувати час для виконання завдань і додавати більше запитань відкритого типу.

Вакуленко при цьому висловила свою думку щодо розвитку НМТ.

Це мають бути повноцінні онлайнові оцінювання, хорошої тривалості, які передбачатимуть відкриті завдання, аудіювання, з розгорнутою формою відповіді. А також мають бути правильні порогові бали. Поріг, який покаже, що людина готова до отримання вищої освіти,

– переконана вона.

Коли можуть запровадити такі онлайн-тестування, Вакуленко поки не каже – через те, що триває повномасштабна війна.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зауважимо: у 2023 році, як і торік, випускники складають НМТ – спрощений варіант ЗНО. За його результатами і вступатимуть до вишів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко