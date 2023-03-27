НМТ–2023: УЦОЯО погодив кількість, форми, час виконання завдань і схеми нарахування балів

Український центр оцінювання якості освіти погодив загальні характеристики предметних тестів НМТ-2023. При цьому як основного, так і додаткового блоків.

Так, УЦОЯО наказом визначив кількість завдань з кожного предмета, які будуть на НМТ-2023. Також – форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів.