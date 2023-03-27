НМТ–2023: УЦОЯО погодив кількість, форми, час виконання завдань і схеми нарахування балів
Джерело:УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти погодив загальні характеристики предметних тестів НМТ-2023. При цьому як основного, так і додаткового блоків.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
УЦОЯО погодив характеристики предметних тестів НМТ–2023
Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики – 22 і 20 відповідно. З іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.
До слова, усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.
Зміст завдань з історії України охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття.
Деталі в інфографіці:
Українська мова
Математика
Історія України
Іноземні мови
Біологія
Фізика
Хімія
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.