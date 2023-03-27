НМТ–2023: УЦОЯО погодив кількість, форми, час виконання завдань і схеми нарахування балів

27 березня 2023, 12:44
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Джерело:

УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти погодив загальні характеристики предметних тестів НМТ-2023. При цьому як основного, так і додаткового блоків.

Так, УЦОЯО наказом визначив кількість завдань з кожного предмета, які будуть на НМТ-2023. Також – форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

УЦОЯО погодив характеристики предметних тестів НМТ–2023

Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики – 22 і 20 відповідно. З іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.

До слова, усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.

Зміст завдань з історії України охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття. 

Деталі в інфографіці:

Українська мова 

Математика 

Історія України 

Іноземні мови 

Біологія 

Фізика

Хімія 

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин