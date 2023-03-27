Так, УЦОЯО наказом визначив кількість завдань з кожного предмета, які будуть на НМТ-2023. Також – форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти УЦОЯО погодив характеристики предметних тестів НМТ–2023 Тести з української мови, історії України, біології та хімії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики – 22 і 20 відповідно. З іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання. Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях. До слова, усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зміст завдань з історії України охоплюватиме події другої половини XVI – початку ХХІ століття. Деталі в інфографіці: Українська мова Математика Історія України Іноземні мови Біологія Фізика Хімія Читайте Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру Вступна кампанія – 2023: коротко НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.

Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.