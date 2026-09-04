Цей предмет НМТ-2026 учасники склали найгірше

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційний звіт за результатами НМТ-2026. Найвищий середній результат учасники тестування продемонстрували з іноземних мов.

Найнижчий – з математики. Про це вказано у звіті УЦОЯО.

Які середні бали НМТ-2026

Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч.

Середні результати учасників, які подолали поріг із відповідного предмета, за шкалою від 100 до 200 балів такі:

Німецька мова – 156,0 бала;

Французька мова – 151,9 бала;

Англійська мова – 151,3 бала;

Іспанська мова – 148,2 бала;

Біологія – 143,7 бала;

Географія – 143,7 бала;

Українська мова – 142,0 бала;

Історія України – 141,1 бала;

Хімія – 138,7 бала;

Українська література – 137,2 бала.

Фізика – 135,9 бала;

Математика – 131,9 бала.

Так, найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів. Найнижчий – з математики: 131,9 бала.



Результати НМТ-2026 / УЦОЯО

Зауважимо, що ці середні значення розрахували лише для учасників, які подолали поріг із відповідного предмета.

Нагадаємо, що цьогоріч математику не склали майже 40 тисяч учасників НМТ. Це понад 12% усіх, хто складав тестування.