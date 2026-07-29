Точно не "носілки": як правильно назвати це слово українською

Цікаво, що правильна українська назва цього предмета складається лише з чотирьох літер. Хоча найчастіше це слово можна почути саме у російському варіанті.

Чи правильно використовувати назву "носілки", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Ноші чи носілки – яке слово відповідає нормі?

Коли йдеться про медицину чи рятувальні операції, більшість із нас автоматично каже термін – "носілки". У фільмах, новинах чи повсякденних розмовах часто можна почути: "покласти на носілки", "винести на носілках".

Проте в українській мові цей предмет має іншу назву – коротку, милозвучну й зафіксовану в словниках. То як правильно називати цей пристрій?

Нормативна українська назва – ноші. Іменник "ноші" походить від давнього слов'янського дієслова "носити". Це слово утворене для назви предмета, призначеного саме для перенесення людини або вантажу.

Правильно говорити:

покласти на ноші ;

нести на ношах ;

санітарні ноші ;

складні ноші.

Натомість слово "носілки" виникло під впливом російського "носилки" і не належить до літературної норми української мови, хоча ви знайдете його у словниках.

Українське "ноші" має близьких "родичів" в інших слов'янських мовах. Наприклад, польською nosze, чеською nosítka, словацькою nosidlá. Усі вони походять від того самого праслов'янського кореня нос-, пов'язаного з дієсловом "носити".

Цікаво! Слово "ноші" належать до іменників, які вживаються лише у множині. Так само як ножиці, двері, окуляри чи штани (брюки), вони не мають форми однини.

Хоч сьогодні слово "ноші" найчастіше асоціюється з медициною, раніше ними користувалися значно ширше. На ношах переносили поранених воїнів, будівельні матеріали, сіно, дрова, воду та інші важкі речі. Саме тому слово має давню історію й відоме в українській мові вже багато століть.

Ще один термін з медицини, який найчастіше використовують у російськомовній формі це костилі, хоча українська мова має свій відповідник.

Зверніть увагу! Не варто плутати слова "ноші" та "ноша", бо одна літера змінює значення. Ноша – це речі, які хтось несе або які призначені для перенесення, чи у переносному значенні – важкі емоції чи проблеми. Запам'ятайте, щоб не плутати, ноші – завжди у множині.

Тож наступного разу, коли йтиметься про предмет для перенесення постраждалого, обирайте саме слово ноші. Говоріть українською!