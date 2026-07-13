Чому в українській мові є слово "костиль", але не як медичний термін, та який український відповідник правильний, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

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"Костилі" – як правильно українською?

Слова, якими ми користуємося щодня, формують наше мовлення значно більше, ніж здається. Часто ми успадковуємо їх не зі словників, а з побуту, телебачення чи розмов навколо. Саме тому деякі русизми настільки звичні, що їх майже не помічаємо. І ці слова з різних сфер: побуту, медицини, технічні терміни.

Сьогодні поговоримо про один з них – "костилі", яким називають спеціальні опори для людини, яка через травму чи хворобу не може самостійно ходити.

Однак для української мови характерне інше слово для цього медичного пристосування.

Правильно українською – "милиці". Саме це слово подають академічний "Словник української мови", словник "Горох" та медична література.

Слово "милиця" має давнє слов'янське походження. Мовознавці пов'язують його з праслов'янським коренем, що означав опору, підпору або жердину. Тобто первісно милицею називали будь-яку палицю чи підпору, яка допомагала триматися або пересуватися.

Згодом значення слова звузилося, і милицями почали називати лише певної форми опору високу з перекладиною під пахви чи з опорою на лікті.

Це гарний приклад того, як із часом слово змінює своє значення: від звичайної дерев'яної підпори – до медичного засобу реабілітації.

Правильно казати:

ходити на милицях;

спертися на милиці;

користуватися милицями;

лікар порадив милиці.

Цікаво! У переносному значенні слово "милиця" теж уживається – як слов'янське жіноче ім'я: Милиця.

Але в українській мові ви зустрінете й інші синоніми до слова "милиця":

костур (множина – костури);

костуль;

клюка;

патериця;

ковінька (чули лайку: "Матері твоїй – ковінька!");

ціпок;

ґерлиґа (пастуший ціпок).

Слово "милиця" трапляється в українській художній літературі та словниках ще задовго до ХХ століття, як і синоніми, що позначають опори різної форми. Воно є питомим елементом української лексики й не потребує жодних замін.

А звідки взялися "костилі"?

Слово "костиль" прийшло з російської мови. Цікаво, що спочатку воно взагалі не стосувалося медицини. Так називали великий металевий цвях із загнутим кінцем, яким кріпили рейки до дерев'яних шпал. Пізніше через зовнішню схожість ця назва перейшла й на опору для ходьби.

Якщо заглянути до українських словників, то ви там зустрінете слово "костиль", але з іншим значенням, як технічний термін, костиль:

металевий стрижень загострений з одного кінця й розширений або загнутий під прямим кутом із другого;

пристосування для опори в деяких машинах, механізмах тощо;

залізний отвір у пилці для дерев’яної ручки.

Саме тому українська й російська мови пішли різними шляхами: українська зберегла давнє слово "милиця", а в російській закріпилося "костыль".

"Костиль" вживають і в переносному значенні: як тимчасове швидке розв'зянням проблеми. Наприклад:

"Це рішення стало лише костилем, а не справжнім розв'язанням проблеми."

Хоча й "милиця" тут теж підійде за змістом.

В інформаційних технологіях програмісти також використовують вислів "код на костилях" – тобто тимчасове, неідеальне рішення.

Тож коли йдеться про опору для ходьби після травми чи під час реабілітації, українською правильно казати – "милиці". А "костиль" а краще "костур" краще залишити як інженерний технічний термін.