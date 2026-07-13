Почему в украинском языке есть слово "костили", но не в качестве медицинского термина, и какой украинский эквивалент является правильным – рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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"Костыли" – как правильно по-украински?

Слова, которыми мы пользуемся каждый день, формируют нашу речь гораздо больше, чем кажется. Часто мы перенимаем их не из словарей, а из быта, телевидения или разговоров вокруг. Именно поэтому некоторые русизмы настолько привычны, что мы их почти не замечаем. И эти слова из разных сфер: быта, медицины, технические термины.

Сегодня поговорим об одном из них – "костили", которыми называют специальные опоры для человека, который из-за травмы или болезни не может самостоятельно ходить.

Однако в украинском языке для этого медицинского приспособления используется другое слово.

Правильно на украинском – "милиці". Именно это слово приводят академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох" и медицинская литература.

Слово "милиця" имеет древнее славянское происхождение. Лингвисты связывают его с праславянским корнем, означавшим опору, подпору или жердину. То есть изначально "милицей" называли любую палку или подпору, которая помогала держаться или передвигаться.

Со временем значение слова сузилось, и "милицями" стали называть только опору определенной формы – высокую, с перекладиной под подмышками или с опорой на локти.

Это хороший пример того, как со временем слово меняет свое значение: от обычной деревянной опоры – до медицинского средства реабилитации.

Правильно говорить:

ходити на милицях;

спертися на милиці;

користуватися милицями;

лікар порадив милиці.

Интересно! В переносном смысле слово "милиця" тоже употребляется – как славянское женское имя: Милица.

Но в украинском языке вы встретите и другие синонимы к слову "милиця":

костур (множественное число – костуры);

костуль;

клюка;

патерица;

ковинька (слышали ругательство: "Матери твоей – ковинька!");

палка;

герлига (пастуший посох).

Слово "милиця" встречается в украинской художественной литературе и словарях еще задолго до ХХ века, как и синонимы, обозначающие опоры различной формы. Оно является исконным элементом украинской лексики и не требует никаких замен.

А откуда взялись "костили"?

Слово "костиль" пришло из русского языка. Интересно, что изначально оно вообще не имело отношения к медицине. Так называли большой металлический гвоздь с загнутым концом, которым крепили рейки к деревянным шпалам. Позже из-за внешнего сходства это название перешло и на опору для ходьбы.

Если заглянуть в украинские словари, то вы там встретите слово "костиль", но с другим значением, как технический термин, костиль:

металлический стержень, заостренный с одного конца и расширенный или загнутый под прямым углом с другого;

приспособление для опоры в некоторых машинах, механизмах и т. п.;

железное отверстие в пиле для деревянной ручки.

Именно поэтому украинский и русский языки пошли разными путями: украинский сохранил древнее слово "милиця", а в русском закрепилось "костыль".

"Костыль" употребляют и в переносном значении: как временное быстрое решение проблемы. Например:

"Это решение стало лишь костылем, а не настоящим решением проблемы".

Хотя и "милиця" здесь тоже подойдет по смыслу.

В информационных технологиях программисты также используют выражение "код на костылях" – то есть временное, неидеальное решение.

Поэтому, когда речь идет об опоре для ходьбы после травмы или во время реабилитации, на украинском языке правильно говорить – "милици". А "костиль" или лучше "костур", лучше оставить в качестве инженерно-технического термина.