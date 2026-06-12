Почему не стоит использовать русизм "качка" и что такое "хитавиця", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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Что такое "хитавица" и почему это не птичка?

Это слово известно морякам и рыбакам, но у других может вызвать сомнение. Даже логическое объяснение может вызвать сомнение – почему в основе лежит диалектизм.

И это интересное слово – "хитавиця".

"Хитавиця" – это украинское слово, которое означает качание судна на волнах моря, колебательные движения судна под действием ветра или волн.

Почему оно может показаться странным и незнакомым, потому что в разговорной речи часто употребляется как "морская качка". Но обратите внимание, что "качка" на украинском языке – это водоплавающая птица.

А "хитавиця" происходит от слова "хитати"– двигать, колебать, раскачивать. Корень слова – "хит-", а суффикс -авиця образует существительные,, обозначающие процесс или явление (например: спрага → спрагавиця в старых текстах). От этого же корня происходят слова хитатися, хиткий, похитнуться

"Коли зійшло сонце, шторм почав слабшати, але море клекотіло весь день, а хитавиця хоч і не припинилася, але стала рівнішою" (Зинаида Тулуб).

(Зинаида Тулуб). "Згодом човни повернули праворуч, і хитавиця трохи вгамувалася" (Юрий Добровольский).

В литературе и словарях ХХ века мы можем встретить слово "качка", как синоним или разговорное слово: "Приятно после корабельной качки ступить ногой на твердую землю" (Дмитрий Ткач). Но такое приравнивание порой создавалось искусственно.

Хитавиця – это качание на волнах / Язык – ДНК нации

Учтите! Хитави́ця – существительное женского рода.

Основной причиной качки судов являются морские волны, возникающие под действием ветра. Сначала они появляются как мелкие неровности на поверхности, а со временем превращаются в большие валы с большой силой. Такие волны могут перемещаться на большие расстояния даже после того, как ветер стих, и способны раскачивать любое судно. Так, явление качки возможно не только в море,, но и на больших пресноводных водоемах –, озерах или водохранилищах.

Поэтому, это слово и технический термин в морском деле. Силу качки рассчитывают и изучают, как стабилизировать корабль или лодку.

Кроме того, "хитавицею", как диалектизм, называют качели, на одном уровне с – хитанка, вихалка, ореля, говбанка.

Интересно и то, что слово "хитавиця" вышло далеко за пределы морской лексики. Им могут называть любые колебания или нестабильность: политическую хитавицу, жизненную хитавицу, хитавицу настроений. Так слово, которое когда-то описывало физическое движение, приобрело еще и переносные значения.

Слово хитавиця – яркий пример украинской языковой образности. Оно не заимствовано из других языков, а выросло из собственного слова. Используйте его и звучите аутентично!