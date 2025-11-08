Через шахраїв: учитель пропонує запровадити у школі предмет "Медіаграмотність"

Учитель зі Львова Віктор Демко запропонував запровадити "Медіаграмотність" як повноцінний предмет у школі. Усе через шахраїв.

Про це він розповів 24 Каналу. Також подідився причиною такої думки та історією, яка з ним трапилася.

Чому варто вивчати медіаграмотність у школі?

Напередодні учитель поділився відео з мережі з його зображенням, яке згенероване з допомогою ШІ і має на меті ввести в оману. У відео мовиться про те, що "учителя з Києва викликали до Міністерства освіти і науки України через його занадто ефективну методику". Також є заклик перейти за невідомим посиланням. Педагог каже: це шахраї.

Враховуючи, що Інтернетом користуються зараз усі, я вважаю, що варто почати думати про те, щоб запровадити "Медіаграмотність" як повноцінний предмет у школі,

– наголошує Демко.

І додає: навіть не знає, що саме ховається за такими посиланнями у відео. Але зважаючи на те, що це зробили шахраї, може бути будь-що: від зламу акаунтів – до крадіжки грошей.

На жаль, у сучасному світі ніхто не може бути повністю захищеним від таких ситуацій. Соцмережі мають величезний вплив, а зі штучним інтелектом відрізнити фейк від правди стає все складніше. І навіть страшно уявити, що буде через 5 – 10 років, якщо ШІ розвиватиметься такими темпами. І єдине що ми можемо робити – це медіаграмотність,

– вважає педагог.

Він зазначає: сучасні діти з народження вже споживають велику кількість контенту і тому повинні з раннього віку розуміти, як працюють алгоритми, як відрізняти фейки від правди, як перевіряти джерела інформації й чому не можна просто довіряти кожному відео, яке має красивий та переконливий вигляд.

Але це не тільки завдання школи. Це ще й відповідальність батьків. Бо, на жаль, дорослі також дуже часто стають жертвами онлайн шахрайства. Батьки мають показувати приклад – перевіряти інформацію, пояснювати дітям, як легко сьогодні можна створити фейкове відео, голос чи навіть людину,

– наголошує освітянин.

І додає: всі мусимо привчити себе ставити під сумнів все, що ми бачимо та читаємо в Інтернеті, бо дуже часто за голосними заголовками, переконливими відео можуть стояти просто шахраї. Тому медіаграмотність – це вже не просто про освіту. Це про безпеку.

Яка історія трапилася з учителем?

Учитель Віктор Демко поділився відео, яке "гуляє" у мережі з його участю, та попередив, що воно згенероване з допомогою ШІ і має на меті ввести в оману. Його побудували як новинний сюжет за участі відомої ведучої.

У відео мовиться про те, що "учителя з Києва викликали до Міністерства освіти і науки України через його занадто ефективну методику, за якою люди вчать англійську всього за три місяці: без зУбріння (неправильний наголос, – ред.), без "домашок", без 500 гривень/годину".

У відео також є звертання до українців про те, що "доступ (до методики, – ред.) відкритий, поки його знову не "перекрили", і заклик перейти за невідомим посиланням.

Педагог при цьому наголосив: "Це – не я! Це шахраї, які використали штучний інтелект і відео з тіктоку і видають це за якусь там методику. Перевіряйте інформацію і не переходьте за невідомими посиланнями".

Вчитель застерігає перевіряти інформацію та відео