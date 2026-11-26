Українська мова має чимало точних і колоритних слів для опису житла. Ми звикли говорити "будинок", "кімната", "подвір'я", хоча для багатьох частин традиційної оселі існують окремі давні назви про які ми майже забули.

Покуть, сволок, піл, призьба – ці слова можуть здатися незвичними тим, хто не бачив традиційної української хати. Проте кожне з них називає конкретну частину оселі або предмет домашнього побуту. Розглянемо з 24 Каналом, що означали ці назви та які з них можна повернути у щоденне мовлення.

10 слів, які розкажуть про українську оселю

У нашому мовленні є чимало слів, пов'язаних із домом, побутом і родинним життям, які поступово поступилися звичнішим назвам. Деякі з них сьогодні звучать трохи незвично, хоча колись були цілком природними для українців. Ми дедалі рідше говоримо "обійстя", "світлиця" чи "сіни", замінюючи ці слова загальними назвами.

А дарма: кожне з них передає особливу деталь традиційного українського житла, його облаштування та побуту. Зібрали десять цікавих слів, які допоможуть точніше називати простір навколо себе й познайомлять із мовою наших предків.

1. Обійстя. Так називали садибу разом із двором і господарськими будівлями. Обійстя охоплювало значно більше, ніж сама хата: це і подвір'я, і хлів, і сад, і господарські приміщення.

Слово пов'язують із дієсловом "обійти". За одним з етимологічних пояснень, первісно воно могло означати територію, обведену або обійдену навколо.

2. Світлиця. Світлицею називали чисту, світлу, прибрану кімнату в хаті. Зазвичай це була найкраща кімната, де приймали гостей, збиралися на родинні свята або зберігали ошатні речі. Назва пов'язана зі словом "світлий". У словнику Бориса Грінченка світлицю описано як чисту кімнату без кухонної печі.

3. Сіни. Це нежитлова частина традиційної хати, яка з'єднувала житлові приміщення з входом або ґанком. Сіни слугували своєрідним переходом між вулицею та хатою, а також допомагали зберігати тепло в житловій частині.

4. Покуть. Так називали почесний куток у хаті, зазвичай розташований по діагоналі від печі. Там ставили стіл, розміщували ікони, прикрашали їх рушниками. Покуть мав особливе значення в родинних обрядах і святкових звичаях.

Покуть з образами. Хата з села Мизинівка Звенигородського району Черкаської області / Вікіпедія

5. Комора. Окреме приміщення для зберігання харчів, зерна, хатнього начиння, одягу та інших господарських речей. У традиційному побуті комора була важливою частиною оселі, адже тут зберігали запаси на зиму, полотно, святковий одяг і посаг.

6. Сволок. Так називали велику дерев'яну балку, яка підтримувала стелю в хаті. Її часто виготовляли з міцної деревини, оздоблювали різьбленням, розмальовували, вирізали на ній дату спорудження будинку або ім'я майстра. А ще підвішували сволок дитячу колиску.

Різьблений сволок з колискою / Voxorium. Facebook

7. Ґанок. Прибудова біля входу до будинку з невеликою площадкою та сходами, іноді з дахом. На ґанку зустрічали гостей, сиділи вечорами, спілкувалися із сусідами. Слово й сьогодні активно вживають, хоча його нерідко помилково пишуть через "г". Правильно – "ґанок".

8. Призьба. Невисокий земляний насип уздовж зовнішніх стін хати. Його обмащували глиною, а в теплу пору року використовували як лаву для відпочинку. На призьбі сиділи господарі, спілкувалися із сусідами, грілися на сонці. Саме її згадує Тарас Шевченко у відомих рядках: "І дід, і баба у неділю На призьбі вдвох собі сиділи".

Для чого призьба: дивіться відео

9. Піл. У традиційній українській хаті так називали дерев'яні нари для спання. Їх облаштовували вздовж задньої стіни, між піччю та боковою стіною. На полу спали, відпочивали, а іноді використовували його як місце для хатніх справ.

10. Горище / стрих / під. Приміщення між стелею та дахом будинку. У сільських хатах там зберігали речі, сушили трави, цибулю, часник, а подекуди тримали зерно чи господарський реманент. Горище було своєрідним додатковим простором для зберігання всього, чому не знаходилося місця в кімнатах.

Де побачити традиційну українську оселю?

Дізнатися більше про традиційне українське житло можна не лише з книжок та етнографічних описів. Хати, їхнє внутрішнє облаштування, предмети побуту й господарські будівлі з різних регіонів України зберігають музеї просто неба – скансени.

Зокрема, завітати до таких музеїв можна в Києві – до Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові, у Львові – до Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, відомого як Шевченківський гай, у Переяславі – до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, а також в Ужгороді – до Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

Цікаво, що українській хаті присвятили навіть окремий поштовий випуск. У 2007 році вийшов блок марок "Особливості народної архітектури. Українська хата" художника Юрія Логвина. Шість марок представляють традиційне житло різних історико-етнографічних регіонів України, а купони до них демонструють деталі хатніх інтер'єрів.

Українські марки присвячені хаті, 2007 рік

Тож слова "світлиця", "покуть", "сволок", "сіни" та "призьба" стануть у пригоді під час екскурсії до скансену. Знаючи їхні значення, ви зможете краще зрозуміти, як були облаштовані оселі українців, для чого призначався кожен куточок хати та як організовували домашній побут наші предки.

Багато з цих слів і сьогодні є цілком зрозумілими та нормативними. Їх можна використовувати в повсякденному мовленні, розповідях про родину, краєзнавчих текстах і літературі. А ще вони допомагають точніше називати речі, для яких українська мова давно має власні назви.