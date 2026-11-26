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Покуть, сволок, пил, призьба – эти слова могут показаться необычными тем, кто не видел традиционной украинской хаты. Однако каждое из них обозначает конкретную часть дома или предмет домашнего обихода. Рассмотрим вместе с 24 Каналом, что означали эти названия и какие из них можно вернуть в повседневную речь.

10 слов, которые расскажут об украинском доме

В нашей речи есть немало слов, связанных с домом, бытом и семейной жизнью, которые постепенно уступили место более привычным названиям. Некоторые из них сегодня звучат немного необычно, хотя когда-то были вполне естественными для украинцев. Мы все реже говорим "обийстя", "світлиця" или "сіни", заменяя эти слова общими названиями.

А зря: каждое из них передает особую деталь традиционного украинского жилища, его обустройства и быта. Мы собрали десять интересных слов, которые помогут точнее называть пространство вокруг себя и познакомят с языком наших предков.

1. Обійстя. Так называли усадьбу вместе с двором и хозяйственными постройками. Обисть охватывала гораздо больше, чем сам дом: это и двор, и хлев, и сад, и хозяйственные помещения.

Слово связывают с глаголом "обойти". Согласно одному из этимологических объяснений, первоначально оно могло означать территорию, обведенную или обойденную вокруг.

2. Світлиця. Светлицей называли чистую, светлую, убранную комнату в доме. Обычно это была лучшая комната, где принимали гостей, собирались на семейные праздники или хранили нарядные вещи. Название связано со словом "светлый". В словаре Бориса Гринченко светлица описана как чистая комната без кухонной печи.

3. Сіни. Это нежилая часть традиционного дома, соединявшая жилые помещения с входом или крыльцом. Сени служили своеобразным переходом между улицей и домом, а также помогали сохранять тепло в жилой части.

4. Покуть. Так называли почетный уголок в доме, обычно расположенный по диагонали от печи. Там ставили стол, размещали иконы, украшали их рушниками. Покуть имел особое значение в семейных обрядах и праздничных обычаях.

Покуть с иконами. Дом из села Мизиновка Звенигородского района Черкасской области / Википедия

5. Комора. Отдельное помещение для хранения продуктов, зерна, домашней утвари, одежды и других хозяйственных вещей. В традиционном быту кладовая была важной частью дома, ведь здесь хранили запасы на зиму, полотно, праздничную одежду и приданое.

6. Сволок. Так называли большую деревянную балку, которая поддерживала потолок в доме. Ее часто изготавливали из прочной древесины, украшали резьбой, раскрашивали, вырезали на ней дату постройки дома или имя мастера. А еще на сволке подвешивали детскую колыбель.

Резной сволок с колыбелью / Voxorium. Facebook

7. Ганок. Пристройка у входа в дом с небольшой площадкой и лестницей, иногда с крышей. На крыльце встречали гостей, сидели по вечерам, общались с соседями. Это слово и сегодня активно употребляется, хотя его нередко ошибочно пишут через "г". Правильно – "крыльцо".

8. Призьба. Невысокий земляной насып вдоль наружных стен дома. Его обмазывали глиной, а в теплое время года использовали как скамью для отдыха. На призьбе сидели хозяева, общались с соседями, грелись на солнце. Именно о ней упоминает Тарас Шевченко в известных строках: "И дед, и баба в воскресенье На призьбе вдвоем сидели".

Почему нужна призьба: смотрите видео

9. Піл. В традиционном украинском доме так называли деревянные нары для сна. Их устраивали вдоль задней стены, между печью и боковой стеной. На полу спали, отдыхали, а иногда использовали его как место для домашних дел.

10. Горище / стрих / під. Помещение между потолком и крышей дома. В сельских домах там хранили вещи, сушили травы, лук, чеснок, а кое-где держали зерно или хозяйственный инвентарь. Чердак был своеобразным дополнительным пространством для хранения всего того, что не имело места в комнатах.

Где увидеть традиционный украинский дом?

Узнать больше о традиционном украинском жилище можно не только из книг и этнографических описаний. Хаты, их внутреннее обустройство, предметы быта и хозяйственные постройки из разных регионов Украины хранятся в музеях под открытым небом – скансенах.

В частности, посетить такие музеи можно в Киеве – в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогове, во Львове – в Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, известный как Шевченковский гай, в Переяславе – в Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, а также в Ужгороде – в Закарпатский музей народной архитектуры и быта.

Интересно, что украинской хате посвятили даже отдельный почтовый выпуск. В 2007 году вышел блок марок "Особенности народной архитектуры. Украинская хата" художника Юрия Логвина. Шесть марок изображают традиционное жилье различных историко-этнографических регионов Украины, а купоны к ним демонстрируют детали домашних интерьеров.

Украинские марки, посвященные хате, 2007 год

Поэтому слова "світлиця", "покуть", "сволок", "сіни" и "призьба" пригодятся во время экскурсии в скансен. Зная их значения, вы сможете лучше понять, как были обустроены жилища украинцев, для чего предназначался каждый уголок дома и как организовывали домашний быт наши предки.

Многие из этих слов и сегодня вполне понятны и являются нормативными. Их можно использовать в повседневной речи, рассказах о семье, краеведческих текстах и литературе. А еще они помогают точнее называть вещи, для которых в украинском языке давно существуют собственные названия.