В Україні змінять Порядок ведення обліку школярів: що мають знати батьки

В Україні змінять механізм обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідний проєкт розробило Міносвіти та віддало на громадське обговорення.

Після погодження документа облік дітей здійснюватимуть з використанням Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ). Зокрема, шляхом внесення, накопичення, актуалізації, обробки, аналізу та узагальнення інформації про дітей дошкільного та шкільного віку, включаючи тих, які не охоплені навчанням.

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В Україні змінять Порядок ведення обліку школярів

Для ведення обліку в системі створюватимуть профіль дитини. Він міститиме інформацію про її персональні дані, документи, місце й форму здобуття освіти, місце проживання чи перебування.

Створення профілю дитини в системі здійснюватиме відповідальний працівник закладу освіти під час зарахування дитини на навчання.

Накопичення та актуалізація інформації в профілі дитини здійснюватиметься шляхом електронної взаємодії між АІКОМ та інформаційними системами, а також шляхом внесення інформації до профілю дитини відповідальними працівниками.

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Завдяки такій обліковій системі автоматично зводитимуть статистичні звіти про кількість дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, у тому числі дітей, не охоплених навчанням.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуть у довільній формі до 14 серпня 2023 року на електронну адресу roksolana.shvadchak@mon.gov.ua.