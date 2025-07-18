Обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків в Україні відновили

Студенти-медики в Україні проходитимуть обов’язкову військову підготовку. Нардепи вже погодили законопроєкт щодо військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медслужби.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Урядовий портал. Зміни покликані забезпечити потреби держави у військово-медичних кадрах.

Дивіться також Кабмін погодив новий порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ

Чому відновили обов'язкову військову підготовку для медиків?

Автори законопроєкту зазначили, що раніше військова підготовка за програмою офіцерів запасу медичної служби була виключно добровільно. І додають, що ця ситуація обмежувала кількість підготовлених офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період.

Загальна кількість осіб, які наразі проходять підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби, становить близько 5 % від загальної кількості студентів, які здобувають освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Автори законопроєкту наголошують, що відновлення обов'язкової військової підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби допоможе забезпечити збільшення контингенту осіб, підготовлених за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Внесення законодавчих змін також має стани підставою для відновлення або створення нових кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у вишах, які перебувають у сфері управління охорони здоров'я та МОН.