Деякі уражені кілька разів: скільки закладів освіти Києва зазнали атак росіян

Від російських атак у столиці України загалом постраждали 334 школи. Це кожен третій заклад освіти Києва.

Про це hromadske розповіла директорка Департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян.

Скільки закладів освіти Києва пошкоджені внаслідок обстрілів

Чиновниця наголосила: кожен третій освітній заклад в Києві на сьогодні зазнавав уражень унаслідок обстрілів.

Кожен четвертий з тих, що був пошкоджений, зазнавав ураження від двох до восьми разів,

– уточнила вона.

За словами Фіданян, директори всіх шкіл та дитячих садків мають визначений алгоритм дій під час обстрілів.

Якщо наші алгоритми дій раніше могли бути розраховані на пів року, на рік, на чверть, то тепер вони щоденно коригуються і щоденно змінюються залежно від частоти обстрілів,

– заявила чиновниця.

Росіян атакувала школу у Києві